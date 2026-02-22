Ο αγώνας με την Κηφισιά ήταν ο τελευταίος του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του Άρη καθώς ο Θοδωρής Καρυπίδης αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Εδώ και καιρό ήταν κοινό μυστικό πως η διοίκηση είχε σοβαρά παράπονα από τον προπονητή και ο προπονητής είχε σοβαρά παράπονα από τη διοίκηση. Ήταν αυτονόητο, επομένως, ότι αυτή η συνεργασία δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμη και όντως δεν θα συνεχιστεί.

Η ισοπαλία με την Κηφισιά ήταν η τέταρτη στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές για τον Άρη και ο Καρυπίδης αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να απομακρυνθεί ο Χιμένεθ, με τον τεχνικό διευθυντή Ρούμπεν Ρέγες να συμφωνεί με αυτό.

Το μόνο που απομένει, επομένως, είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ για το τέλος του Ισπανού προπονητή και μένει να φανεί, πλέον, ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του, με τον Άρη να βρίσκεται στην 6η θέση με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.