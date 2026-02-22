Η ΑΕΚ παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την εύκολη νίκη με 4-0 επί του Λεβαδειακού και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στάθηκε στο γεγονός ότι το παιχνίδι έγινε χωρίς κόσμο λόγω τιμωρίας.

Η Ένωση είχε τιμωρηθεί από τη ΔΕΑΒ με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, αυτό όμως δεν την επηρέασε καθώς συνέτριψαν τους Βοιωτούς και παρέμεινε στην 1η θέση και στο +2 από τον Ολυμπιακό, με τον προπονητή της να είναι ικανοποιημένος από όσα είδε.

«Πρέπει να πω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την εμφάνιση και το σκορ. Το δουλέψαμε όλη αυτή τη βδομάδα. Είχαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο και δούλεψε. Δεν δημιούργησε ευκαιρίες ο αντίπαλος εκτός από την αρχή μετά από δικό μας λάθος», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Κρίμα που δεν είχαμε φιλάθλους σήμερα, χάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο από την σημερινή κατάσταση και οι φίλοι της ΑΕΚ».