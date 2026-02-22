Η ΑΕΚ δεν επηρεάστηκε καθόλου από τις άδειες εξέδρες λόγω τιμωρίας, συνέτριψε με 4-0 τον Λεβαδειακό και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +5 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Με τον κόσμο της να έχει συγκεντρωθεί έξω από την Allwyn Arena και να φωνάζει συνθήματα, η Ένωση μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Τόσο δυνατά ώστε να ανοίξει το σκορ στο 5′ με την κεφαλιά του Μουκουντί μετά την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και αμέσως μετά, στο 7′, να αγγίξει και το 2-0 με το τετ α τετ του Γιόβιτς, ο οποίος όμως έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο και να ανεβάζουν την απόδοσή τους μετά το πρώτο 15λεπτο, φτάνοντας στο γκολ με το ωραίο πλασέ του Πεντρόσο από πολύ δύσκολη θέση στο 31′. Η εξέταση της φάσης στο VAR, όμως, έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε, με το 1-0 να παραμένει μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε στο δεύτερο με στόχο να καθαρίσει τον αγώνα και δεν άργησε να το κάνει… Στο 49′ ο Μάνταλος έκλεψε από τον Κωστή και πέρασε ωραία την κάθετη για τον Γιόβιτς που πλάσαρε σωστά τον Λοντίγκιν αυτή τη φορά κάνοντας το 2-0. Λίγα λεπτά μετά, στο 57′, ο Λιούμπιτσιτς με σουτ, μετά την πάσα του Σέρβου φορ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, το γκολ όμως ακυρώθηκε για οφσάιντ του Πήλιου στην αρχή της φάσης.

Μικρό το κακό, όμως, για τους «κιτρινόμαυρους», καθώς πέτυχαν άλλα γκολ στη συνέχεια… Στο 51′ ο Μάνταλος πήρε τη μπάλα εκτός περιοχής, έκανε ό,τι ήθελε τους αμυντικούς και με πολύ ωραίο τελείωμα έγραψε το 3-0, για να ακολουθήσει στο 68′ το 4-0 από το ωραίο πλασέ του Μαρίν από το ύψος της περιοχής μετά το στρώσιμο του Λιούμπιτσιτς.

Ο Νίκολιτς έκανε στη συνέχεια τις αλλαγές που ήθελε να κάνει, η ΑΕΚ έριξε τον ρυθμό της και το 4-0 παρέμεινε ως το τέλος της αναμέτρησης.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Γκεοργκίεφ, Μαρίν (81′ Περέιρα), Πινέδα, Μάνταλος (73′ Ζοάο Μάριο), Λιούμπιτσιτς (73′ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (81′ Ζίνι), Βάργκα (85′ Ελίασον).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Χάνα (46′ Νίκας), Κορνέζος (73′ Φίλων), Μάγκνουσον, Βήχος, Τσάπρας, Τσοκάι, Κωστή (73′ Λαμαράνα), Βέρμπιτς (13′ Γκούμας), Μπάλτσι, Πεντρόσο (85′ Οζέγκοβιτς).