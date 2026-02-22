Σάλο έχει προκαλέσει η ενέργεια ενός τουρίστα που επισκέφθηκε πριν μερικές μέρες το Εθνικό Πάρκο Ιγκουασού, στα σύνορα Βραζιλίας και Αργεντινής.

Ο άνδρας εμφανίστηκε να κρατά το βρέφος του έξω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, μπροστά σε έναν καταρράκτη ύψους 80 μέτρων, για να το φωτογραφίσει. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο το απόγευμα της ίδιας ημέρας και γρήγορα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη εφημερίδα O Globo και άλλα νοτιοαμερικανικά μέσα, ο άνδρας βρισκόταν στη «Λαιμό του Διαβόλου» (Garganta del Diablo), τον μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο καταρράκτη του συμπλέγματος, κρατώντας το μωρό έξω από τη γέφυρα και τα κιγκλιδώματα ασφαλείας.

Ο καταρράκτης φτάνει τα 80 μέτρα, περίπου όσο ένα κτίριο 27 ορόφων, καθιστώντας την πράξη εξαιρετικά επικίνδυνη. Η ταυτότητα του άνδρα και της γυναίκας που φέρεται να τον συνόδευε δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Η εταιρεία διαχείρισης του πάρκου στην Αργεντινή, Iguazú Argentina SA, αντέδρασε άμεσα, υπενθυμίζοντας σε ανακοίνωσή της ότι τα κιγκλιδώματα υπάρχουν για την αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων. Τόνισε πως τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τους υπόλοιπους επισκέπτες. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο άλλος άνδρας είχε υπερπηδήσει τα κιγκλιδώματα στο ίδιο σημείο για να ανακτήσει το καπέλο του.