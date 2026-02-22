Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μίλησε τη Δευτέρα για την επικείμενη επίσκεψη του Ινδού ομολόγου του, Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ισραήλ την Τετάρτη, με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής, οικονομικής και αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ενώ προωθεί και μια ευρύτερη στρατηγική περιφερειακών συμμαχιών.

Μιλώντας στην έναρξη μιας κυβερνητικής συνεδρίασης, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τις σχέσεις Ισραήλ–Ινδίας «ιστορικές» και δήλωσε ότι η επίσκεψη του Μόντι θα αποτελέσει ακόμη ένα βήμα στην εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ Ιερουσαλήμ και Νέας Δελχί.

Ο Μόντι προγραμματίζεται να εκφωνήσει ομιλία στο Κνέσετ, να συμμετάσχει σε εκδήλωση καινοτομίας στην Ιερουσαλήμ και να επισκεφθεί το Yad Vashem.

Ο Νετανιάχου τόνισε τη στενή προσωπική σχέση του με τον Μόντι, σημειώνοντας τη συχνή επικοινωνία και τις αμοιβαίες επισκέψεις τα τελευταία χρόνια. «Ο ιστός των σχέσεων έχει σφίξει, και έρχεται εδώ για να τον σφίξουμε ακόμα περισσότερο», είπε, αναφερόμενος στην επέκταση της συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και εθνικών φορέων.

Η επίσκεψη θα επικεντρωθεί στην εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας, περιλαμβανομένων της τεχνητής νοημοσύνης και των κβαντικών τεχνολογιών. «Αυτό δεν είναι το μέλλον, αυτό είναι το παρόν», τόνισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ στοχεύει να βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες του κόσμου σε αυτούς τους τομείς.

Πέρα από τις διμερείς σχέσεις, ο Νετανιάχου ενέταξε την επίσκεψη Μόντι σε μια ευρύτερη γεωπολιτική στρατηγική. Δήλωσε ότι το Ισραήλ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα δίκτυο, το οποίο περιέγραψε ως «εξάγωνο συμμαχιών», με συμμετοχή της Ινδίας, αραβικών κρατών, αφρικανικών χωρών, μεσογειακών εταίρων, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, καθώς και άλλων ασιατικών χωρών.

Στόχος, όπως είπε, είναι να σχηματιστεί ένας άξονας χωρών με κοινές απόψεις για τις περιφερειακές προκλήσεις, αντιστεκόμενος σε ό,τι περιέγραψε ως ριζοσπαστικά σιιτικά και σουνιτικά μπλοκ στη Μέση Ανατολή.