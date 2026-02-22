Αντιδράσεις προκαλούν στην Ισπανία οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν αστυνομικούς να ξυλοκοπούν οπαδούς της Οσασούνα μετά το τέλος του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα της Παμπλόνα πήρε μεγάλη νίκη, το Σάββατο (21/2), με γκολ του Γκαρθία στο 90ο λεπτό, κάποιοι από τους οπαδούς της όμως δεν μπόρεσαν να το χαρούν όσο θα ήθελαν καθώς… έτρωγαν ξύλο από την αστυνομία μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει αστυνομικούς να επιτίθενται σε οπαδούς και ένας εξ αυτών τρώει αρκετό ξύλο, με τις αντιδράσεις των Ισπανών να είναι έντονες καθώς θεωρούν πως πρόκειται για συμπεριφορά που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Ένταση υπήρχε και κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς ένας οπαδός της Οσασούνα είχε πετάξει ένα μπουκάλι προς τον Κουρτουά, ο οποίος το παρέδωσε στον διαιτητή και αυτός με τη σειρά του ζήτησε από τους ανθρώπους των γηπεδούχων να γίνει ανακοίνωση από τα μεγάφωνα του γηπέδου. Και από αυτό το μπουκάλι, τελικά, φτάσαμε στο να γίνουν όσα έγιναν μετά τη λήξη, με την αστυνομία να προχωράει και σε δύο συλλήψεις.