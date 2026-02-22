Αν και έμεινε με 10 παίκτες, ο Ηρακλής νίκησε με 1-0 τη Νίκη Βόλου εκτός έδρας και σε συνδυασμό με την ήττα της Αναγέννησης Καρδίτσας από τον Αστέρα Β’ είναι πλέον στο +7 και ετοιμάζεται για την άνοδο από τη Super League 2 στη Stoiximan Super League.

Ο αγώνας στον Βόλο ήταν πάρα πολύ σημαντικός για τη μάχη της ανόδου και στο 50ο λεπτό ο «γηραιός» έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Μάναλης. Η Νίκη Βόλου είχε, έτσι, το αριθμητικό πλεονέκτημα, το αυτογκόλ του Πασαλίδη στο 68′, όμως, έφερε το 0-1 για τον Ηρακλή, ο οποίος κράτησε το σκορ ως το τέλος και πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη.

Οι Θεσσαλονικείς είναι, πλέον, στο +7 τόσο από την ομάδα του Βόλου όσο και από την Αναγέννηση Καρδίτσας που ηττήθηκε με 1-0 από τον Αστέρα Β’ στην Τρίπολη, με αποτέλεσμα να είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή του στη Stoiximan Super League.

Τα αποτελέσματα

Νίκη Βόλου – Ηρακλής 0-1

Αστέρας Β’ AKTOR – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

Η βαθμολογία (2 αγωνιστικές)

Ηρακλής 28

Αναγέννηση Καρδίτσας 21

Νίκη Βόλου 21

Αστέρας Β’ AKTOR 19

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής

Αστέρας Β’ AKTOR – Νίκη Βόλου