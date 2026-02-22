Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (22/2) σε αποθήκη επιχείρησης στα Σπάτα. Η πυρκαγιά παρ’ ολίγον να επεκταθεί και σε παρακείμενο κτίριο, με την πυροσβεστική να αντιμετωπίζει τις νέες εστίες. Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η φωτιά έχει προκαλέσει φθορές στο κτίριο, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την αποθήκη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο αποθηκευτικός χώρος επιχείρησης με αθλητικά είδη που καίγεται βρίσκεται στο 18ο χιλιόμετρο επί της λεωφόρου Σπάτων. Η αποθήκη έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς.

