Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε από την ΕΟΚ, την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και το Υφυπουργείο Αθλητισμού τα στοιχεία όσων επιτέθηκαν με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στον Ματίας Λεσόρ στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας και θα κινηθεί νομικά εναντίον τους.

Οι «πράσινοι» είχαν καταγγείλει στο ημίχρονο του τελικού ότι οπαδοί του Ολυμπιακού είχαν κάνει ρατσιστική επίθεση στον Γάλλο σέντερ και είναι αποφασισμένοι να το κυνηγήσουν το θέμα και να κινηθούν νομικά εναντίον τους. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει πρώτα να πάρουν στην κατοχή τους τα στοιχεία αυτών των ατόμων και έχουν ήδη κινητοποιηθεί.

Η επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ για το θέμα αναφέρει τα εξής…

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR απέστειλε στην ΕΟΚ, με κοινοποίηση στην Εισαγγελία Ηρακλείου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, αίτημα παροχής στοιχείων των ατόμων που έκαναν τη βίαιη ρατσιστική επίθεση στον Ματίας Λεσόρ τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια (κατά την είσοδο του στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του ημιχρόνου και κατά την επιστροφή του στο γήπεδο για το δεύτερο μέρος) του τελικού του Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό, επισυνάπτοντας και το σχετικό βίντεο ως αποδεικτικό υλικό.

Ακολούθως θα υποβληθεί μήνυση με βάση τον αντιρατσιστικό αλλά και τον αθλητικό νόμο. Είναι βέβαιο πως θα κυνηγήσουμε την υπόθεση με κάθε ένδικο μέσο και θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε με κάθε τρόπο τους αθλητές μας έναντι της αλητείας».