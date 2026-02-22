Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 ένας νέος πολιτικός «διάλογος» φαίνεται να διαμορφώνεται στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ, με το Axios να αποκαλύπτει ότι ο ίδιος είτε έχει αρχίσει να συζητά είτε… να «δοκιμάζει» ιδέες για το ποιος θα μπορούσε να πάρει τη «σκυτάλη» του στην προεδρία στις εκλογές του 2028.

Σε ανεπίσημες συνομιλίες με συμβούλους, ο Τραμπ φαίνεται να θέτει δύο ονόματα στο τραπέζι: τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Και οι δύο θεωρούνται από τις κορυφαίες επιλογές για την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών μετά την αποχώρηση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

Δύο διαφορετικά προφίλ – Ίδια φιλοδοξία

🔹 Ο Τζέι Ντι Βανς είναι ο φυσικός διάδοχος: είναι ο αντιπρόεδρος και έχει ήδη σημειώσει πρόοδο στην εκλογική βάση του GOP. Πολιτικοί αναλυτές και δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Vance παραμένει πρωτοπόρος στη κούρσα των εν δυνάμει υποψηφίων για το 2028, ειδικά ανάμεσα στους πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους.

🔹 Ο Μάρκο Ρούμπιο, από την άλλη, έχει ανεβεί σημαντικά σε εικόνα και επιρροή μέσα στην τρέχουσα διοίκηση λόγω του ρόλου του στην εξωτερική πολιτική και τη διπλωματία. Η δουλειά του σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα έχει ενισχύσει την προβολή του σ’ ένα ευρύτερο κοινό και τον καθιστά έναν πιο «διπλωματικό» αντίπαλο.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, ο Τραμπ δεν έχει ακόμη πάρει σαφή θέση υπέρ κανενός — και δεν σκοπεύει να την πάρει άμεσα. Αντίθετα, απολαμβάνει να ακούει τις αντιδράσεις των συμβούλων του, ενώ διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές του προτού να έρθει η κρίσιμη στιγμή των εκλογών.

Κάποιες από τις πηγές του Axios λένε ότι ο Τραμπ θεωρεί πως:

Ο Βανς είναι πιο στενά δεμένος με το πολιτικό του στιλ και τα θέματα της βάσης του κόμματος.

είναι πιο στενά δεμένος με το πολιτικό του στιλ και τα θέματα της βάσης του κόμματος. Ο Ρούμπιο έχει μεγαλύτερη εξωτερική προβολή λόγω του ρόλου του και θα μπορούσε να ενισχύσει την εικόνα του GOP σε ευρύτερο εκλογικό κοινό.

Παράλληλα, δεν υπάρχει επίσημη κόντρα ανάμεσά τους — οι ίδιες πηγές λένε πως και οι δύο έχουν δηλώσει δημόσια ότι δεν «παίζουν» προσωπική αντιπαλότητα, αλλά θέτουν στρατηγικά στόχους για την υποστήριξη του κόμματος εάν αποφασίσουν να μπουν στη «κούρσα» των προκριματικών.

Τι δείχνουν οι τάσεις

Κάποιες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Vance με προβάδισμα μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, αλλά ο Rubio παραμένει δημοφιλής ειδικά σε πιο «κεντρώτους» ψηφοφόρους.

Παράλληλα, άλλα ονόματα, όπως ο Τεντ Κρούζ ή ακόμη και μέλη της ευρύτερης βάσης του GOP, έχουν αρχίσει να ακούγονται ως πιθανοί διεκδικητές, αν και προς το παρόν τίποτε δεν συγκεντρώνει ισχυρή υποστήριξη.

Τι σημαίνει αυτό για τις εκλογές του 2028

Όπως σημειώνει το Axios, αυτό το «δίλημμα» δεν αποτελεί απλώς δισταγμό — δείχνει ότι ο Τραμπ θέλει να διασφαλίσει τη συνέχεια της πολιτικής του κληρονομιάς με τρόπο που θα κρατήσει ενωμένο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και θα μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες νίκης στις γενικές εκλογές του 2028.

Με άλλα λόγια, ακόμα κι αν δεν έχει δοθεί επίσημη… «σφραγίδα», η συζήτηση για το ποιος θα πάρει τη θέση του — είτε Βανς, είτε Ρούμπιο, είτε ακόμη και κάποιος άλλος — έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες για τα επόμενα χρόνια.