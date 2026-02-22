Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν ο θριαμβευτής του ντέρμπι στη Σερβία καθώς νίκησε με 3-0 την Παρτίζαν, οι οπαδοί της οποίας αποφάσισαν να… βάλουν φωτιά στις εξέδρες του Μαρακανά.

Πριν την έναρξη του ντέρμπι είχαμε επεισόδια στους δρόμους τους Βελιγραδίου και σε πλατείες, με τις αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης για να ελέγξει την κατάσταση.

Η συνέχεια τελικά δόθηκε μέσα στο γήπεδο, όπου ο Ερυθρός Αστέρας κυριάρχησε και οι οπαδοί της Παρτίζαν αποφάσισαν να ξεσπάσουν βάζοντας φωτιά στις εξέδρες. Κυριολεκτικά.

Για την ιστορία, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 3-0 χάρη σε γκολ των Κόστοφ (45′), Αρναούτοβιτς (56′) και Κάταϊ (77′).