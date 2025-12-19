Tροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 27χρονο σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 19/12.

Η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός, στη Λεωφόρο Δεκελείας στη Νέα Φιλαδέλφεια συγκρούστηκε με το τρόλεϊ με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο νεαρός ο οποίος φορούσε κράνος, όπως μεταδίδει το ERTNews, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια της φονικής πρόσκρουσης διενεργεί η Τροχαία Βορειοαναλυτικής Αττικής.