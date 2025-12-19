Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση ανάμεσα στη μοτοσικλέτα και το τρόλεϊ τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Φιλαδέλφεια, με αποτέλεσμα να σπάσει το κράνος του 27χρονου δικυκλιστή που έχασε τη ζωή του.

Ο λόγος για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε περί τις 02:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Δεκελείας, με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 27χρονος να «καρφώνεται» στο πίσω μέρος του τρόλεϊ, που εκείνη τη στιγμή ήταν άδειο από κόσμο.

Κατά πληροφορίες, η μοτοσικλέτα είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, με τον αναβάτη να μην προλαβαίνει να κόψει ταχύτητα και ο 27χρονος να εκτοξεύεται στο κράσπεδο του πεζοδρομίου και να χτυπάει το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να σπάσει το κράνος και να χάνει τη ζωή του.

Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Γ’ Τροχαίας Β/Α Αττικής και συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας.