Η Ουκρανία προχώρησε σε αλλαγές στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο, αφαιρώντας ορισμένες από τις πιο μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων, ενώ Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποίησαν τη Δευτέρα πως καμία συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί άμεσα.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδέχεται να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι επαφές μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον έχουν ενταθεί. Παράλληλα, η Ουκρανία πιέζει να συμμετάσχει και η Ευρώπη στις συνομιλίες.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία έχουν συντάξει ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων, αλλά άφησαν τα πιο «πολιτικά ευαίσθητα» ζητήματα να αποφασιστούν από τους προέδρους των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Σέργκιι Κισλίτσια, πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, όπως μετέδωσαν οι Financial Times.

Δύσκολες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, δεν κατέληξαν σε απόφαση για τα πιο κρίσιμα ζητήματα

Μετά από ώρες επίπονων διαπραγματεύσεων, που παραλίγο να καταρρεύσουν πριν καν ξεκινήσουν, οι αμερικανικές και ουκρανικές ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία σε αρκετά θέματα, αλλά «έβαλαν σε αγκύλες» τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία -όπως τα εδαφικά ζητήματα και οι σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας και ΗΠΑ- ώστε να τα αποφασίσουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το αρχικό σχέδιο, αποτελούμενο από 28 σημεία, είχε καταρτιστεί τον προηγούμενο μήνα από τον Κιρίλ Ντμιτρίεφ -ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν- και τον εκπρόσωπο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Προέβλεπε την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από πόλεις του Ντονμπάς που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, τον περιορισμό του ουκρανικού στρατού και τη δέσμευση ότι η χώρα δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, στις διαπραγματεύσεις της Κυριακής στην Ελβετία -υπό την ηγεσία του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, και του επικεφαλής του γραφείου Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ- το σχέδιο αναθεωρήθηκε δραστικά και περιορίστηκε σε 19 σημεία. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι του επιμένουν ότι αφετηρία για οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να είναι η υφιστάμενη γραμμή του μετώπου.

Οι κόκκινες γραμμές

Τονίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση εδαφών που κατέλαβε στρατιωτικά η Ρωσία, ενώ ξεκαθαρίζουν ότι η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει μόνη της για την ένταξή της στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ -ζητήματα στα οποία η Μόσχα προσπαθεί να θέσει βέτο ή όρους.

Μετά τη συνάντηση, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ, πολύ θετικές». Ο Τραμπ, που λίγες ημέρες πριν είχε κατηγορήσει την ουκρανική ηγεσία για «μηδενική ευγνωμοσύνη», εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος σε ανάρτησή του στο Truth Social:

«Είναι πραγματικά δυνατόν να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά ίσως κάτι καλό συμβαίνει.»

Η ουκρανική αντιπροσωπεία ενημέρωσε τον Ζελένσκι τη Δευτέρα για τις συνομιλίες, χαρακτηρίζοντας τη νέα εκδοχή του σχεδίου πιο ρεαλιστική. Παράλληλα, ο Ζελένσκι τηλεφώνησε στον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, ζητώντας τη μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρώπης -αίτημα που, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο Guardian, έγινε δεκτό.