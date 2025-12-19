Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και στην Κρήτη. Βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Περιορισμένη ορατότητα και τοπικά πυκνές ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες. Παγετός νωρίς το πρωί κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι οι νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες που τοπικά θα είναι πυκνές. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -4 έως 13-15, στη Θεσσαλία από -2 έως 15-16 βαθμούς, στην Ήπειρο από -1 έως 14-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 15-16, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16-17 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς.