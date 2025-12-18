«Μαζική» επίθεση με drones στην περιφέρεια Τσερκάσι της κεντρικής Ουκρανίας φέρεται να εξαπέλυσε η Ρωσία, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους και προκαλώντας μπλακάουτ σε τμήμα της πόλης του Τσερκάσι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

«Ήταν μια δύσκολη νύχτα για την περιφέρεια Τσερκάσι», έγραψε στο δίκτυο ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο κυβερνήτης Ίχορ Ταμπουρέτς.

Ο ίδιος είπε ότι η επίθεση είχε στόχο κρίσιμες υποδομές και ότι έχει μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση τμήμα της μεγαλύτερης πόλης της περιφέρειας.

Επιπλέον, ανέφερε καταστροφές σε πάνω από 12 κατοικίες.

Σύμφωνα με τον στρατό, η Ρωσία εξαπέλυσε 82 drones εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας και οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 63 από αυτά.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μικολάιβ στη νότια Ουκρανία δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών της περιοχής, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε οικισμούς στις περιοχές του Μικολάιβ και του Βόζνεσενσκ, παρότι αργότερα αποκαταστάθηκε στα περισσότερα σπίτια.

Η Ρωσία έχει αυξήσει δραματικά τον αριθμό και την ένταση των επιθέσεών της εναντίον ουκρανικών υποδομών κατά τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στοχοθετώντας εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, ενέργειας και διανομής και βυθίζοντας στο σκοτάδι ολόκληρες πόλεις.

Μια επίθεση το σαββατοκύριακο άφησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά σε όλη την Ουκρανία χωρίς ηλεκτροδότηση.