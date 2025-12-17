Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην πόλη Ζαπορίζια και στις γύρω περιοχές, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, είχαν ως αποτέλεσμα την Τετάρτη τον τραυματισμό πάνω από 30 ατόμων, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές. τοπικές αρχές.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φιόντοροφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια και τα περίχωρα της πόλης.

Zaporizhzhia right now. Russian "doves of peace" hit 2 high-rise buildings. At least 21 people were injured, including a child.



Who could possibly still believe Russia wants peace? pic.twitter.com/IfZg83PG52 — Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) December 17, 2025

Νωρίτερα το απόγευμα, οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκαναν λόγο για 30 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών στην πόλη Ζαπορίζια, όπου επλήγησαν μεταξύ άλλων «μια πολυκατοικία, ένα σπίτι κι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα».

Zaporizhzhia💔



Russia struck a residential building with an aerial bomb, injuring at least 26 people and leaving around 130 apartments destroyed or damaged. pic.twitter.com/P4GYho4GME — Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) December 17, 2025

Σε εικόνες από την πληγείσα περιοχή, τις οποίες εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), φαίνονται πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε οκταώροφη πολυκατοικία.

Σύμφωνα με τον Φιόντοροφ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης όταν το αυτοκίνητό τους επλήγη από ρωσικό drone στην κοινότητα Κουσουχούμ, νότια της Ζαπορίζια.

Η πόλη Ζαπορίζια, η οποία αριθμούσε περίπου 710.000 κατοίκους πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, βομβαρδίζεται συχνά από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις που συνεχίζουν την προέλασή τους, με την πρώτη γραμμή του μετώπου των συγκρούσεων να απέχει σήμερα λιγότερο από 30 χιλιόμετρα.