Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ενημέρωσε μέσω Telegram ότι το βράδυ σημειώθηκαν εκρήξεις στην πόλη, μετά την προειδοποίηση των αρχών για πιθανή επίθεση με εχθρικά drones.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλείται μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν πως εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Ο δήμαρχος Κλίτσκο απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι να λήξει ο συναγερμός.

Προειδοποίηση για αεροπορικά πλήγματα έχει εκδοθεί επίσης σε περιοχές στα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.