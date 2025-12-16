Στο ΕΠΑΛ του Χαλανδρίου σημειώθηκε σοκαριστικό περιστατικό, όταν καθηγητής, μπροστά στη διευθύντρια, τραυμάτισε με κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή, προσπαθώντας να τερματίσει την κατάληψη που είχαν πραγματοποιήσει οι μαθητές.

O διάλογος του συμβάντος:

Μαθητής: Το χέρι μου ρε

Διευθύντρια: Πάρε το χέρι σου

Μαθητής: Αστο, το χέρι μου…

Διευθύντρια: Πάρτε τα χέρια σας από’ δω

Μαθητής: Έλα, βγάλ’το με πονάει…

«Με χλεύασε κιόλας…»

«Πήγα στο ΚΑΤ και μου είπαν ότι έχω πάθει κάκωση και στα δύο μου δάχτυλα. Ο καθηγητής χρησιμοποιεί τον κόφτη, μου τραβάει το δάχτυλο… Φωνάζω, υποφέρω, του ουρλιάζω “σε παρακαλώ, άφησέ το”, “άφησε το δάχτυλό μου πονάω”, αλλά συνέχισε… Με χλεύασε κιόλας, λέγοντάς μου “αχ, καλέ πονάν τα δαχτυλάκια σου;“», δήλωσε ο 17χρονος μαθητής.

«Με ένα παγερό βλέμμα κι ένα σαρδόνιο χαμόγελο πιάνει το δάχτυλο του γιου μου», πρόσθεσε ο πατέρας του.

Ο μαθητής, 17 ετών, συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απλή σωματική βλάβη. Δικογραφία για σωματική βλάβη έχει σχηματιστεί επίσης σε βάρος της διευθύντριας και του καθηγητή.

Η κατάληψη είχε πραγματοποιηθεί για ζητήματα υποδομών και καθαριότητας του σχολείου.