Απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε που μετρούσε 6 συνεχόμενες νίκες στη Euroleague και 12 σε όλες τις διοργανώσεις, ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και πήρε μεγάλη νίκη με 81-77 για τη 16η αγωνιστική, ανεβαίνοντας στο 10-6.

Ο αγώνας άρχισε με τις δύο ομάδες να είναι αρκετά άστοχες και τους γηπεδούχους να έχουν το προβάδισμα, μέχρι να έρθει ένα σερί 5-0 των «πράσινων» που μετέτρεψε το 9-7 σε 9-12. Με τους Ναν και Όσμαν να σκοράρουν, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κατάφερε να κλείσει στο +1 (16-17) την πρώτη περίοδο και μπήκε καλά και στη δεύτερη.

Οι Ναν και Όσμαν παρέμεναν οι πρωταγωνιστές για το «τριφύλλι» που κατάφερε να πάει και στο +10 στο 17′ (27-37), η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατάφερε, όμως, να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε με το σκορ 37-41.

Το παιχνίδι πήγαινε πολύ καλά για τον Παναθηναϊκό, το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου όμως ήταν πολύ κακό… Η ομάδα του Αταμάν «κόλλησε» στην επίθεση και τελικά το 37-41 έγινε 48-41 στο 25′ με σερί 11-0 των Τούρκων, οι οποίοι είχαν πάρει τον έλεγχο και μπήκαν από το +7 (57-50) στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Εκεί, όμως, οι «πράσινοι» ήταν άψογοι. Με επιμέρους σκορ 16-5 η ελληνική ομάδα μετέτρεψε το 57-50 σε 62-66 στο 33′ και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα, πηγαίνοντας και στο +8 στο 38′. Το τρίποντο του Μπιμπέροβιτς και οι βολές του Χόρτον Τάκερ και του Κόλσον έφεραν τη Φενέρμπαχτσε στο -1 (75-76), ο Ναν όμως με 4/4 βολές καθάρισε το ματς για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήρε πολύ μεγάλη νίκη με 81-77.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81