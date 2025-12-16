Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Φενέρμπαχτσε για τη 16η αγωνιστική της Euroleague και ο Κέντρικ Ναν ήταν πρωταγωνιστής σε ένα από τα highlights πετυχαίνοντας ένα απίθανο τρίποντο σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου.

Τη Δευτέρα (15/12) όλοι πάγωσαν στην προπόνηση των «πράσινων» καθώς γύρισε ο αστράγαλος του Αμερικανού, η συμμετοχή του οποίου ήταν αμφίβολη. Ο Ναν, τελικά, είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, αν και παίζει πιο προσεκτικά καθώς δεν είναι στο 100%.

Όπως και να έχει, πάντως, η ικανότητά του να σκοράρει από παντού δεν επηρεάζεται και το απέδειξε με το τρελό τρίποντο που πέτυχε στην πρώτη περίοδο. Με το σκορ στο 12-12 και με τον χρόνο επίθεσης του Παναθηναϊκού να λήγει, ο Ναν σούταρε σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου και η μπάλα πήγε εκεί που έπρεπε.