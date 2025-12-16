Ένας άνδρας που δικάζεται σήμερα στο Ιράν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχει σουηδική υπηκοότητα, ανακοίνωσαν σήμερα οι ιρανικές δικαστικές αρχές.

Συνελήφθη στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας τον περασμένο Ιούνιο. Ο Ιρανός αυτός “έλαβε τη σουηδική υπηκοότητα το 2020 και διέμεινε (στη Σουηδία) από εκείνη τη ημερομηνία”, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των δικαστικών αρχών Ασγάρ Τζαχανγκίρ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο της ιρανικής δικαστικής αρχής Mizan Online.

“Το πρόσωπο αυτό συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του σιωνιστικού καθεστώτος (Ισραήλ σ.σ.) κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών” ο οποίος ξέσπασε στις 13 Ιουνίου από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος χωρίς να γνωστοποιήσει την ταυτότητα του κατηγορούμενου.

“Στρατολογήθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες του σιωνιστικού καθεστώτος το 2023, συνάντησε (Ισραηλινούς) πράκτορες και έλαβε εκπαίδευση σε έξι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες”, τόνισε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με τον οποίο ο κατηγορούμενος έκανε επίσης αρκετά ταξίδια στο Ισραήλ, εκ των οποίων το τελευταίο δύο εβδομάδες πριν μπει στο Ιράν, έναν μήνα πριν αρχίσει ο πόλεμος.

Σύμφωνα με τον Ασγάρ Τζαχανγκίρ, ο κατηγορούμενος είχε εγκατασταθεί σε μια έπαυλη κοντά στην Καράτζ, όχι μακριά από την Τεχεράνη.

“Στην κατοχή του βρέθηκε ηλεκτρονικό υλικό κατασκοπείας” και ομολόγησε, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας ότι η ετυμηγορία θα εκδοθεί σύντομα.

Το Ιράν δεν αναγνωρίζει τη διπλή εθνικότητα και δικάζει τους κατόχους ιρανικών διαβατηρίων στη βάση των δικών του νόμων. Η κατασκοπεία τιμωρείται με την εσχάτη των ποινών.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου τον Ιούνιο, η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει τη σύλληψη τουλάχιστον τριών Ευρωπαίων μεταξύ των οποίων ο Λενάρ Μοντερλός, ένας 19χρονος Γαλλογερμανός ποδηλάτης ο οποίος απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο.

Μετά τον πόλεμο, το Ιράν υποσχέθηκε ταχεία δίκη για κάθε άτομο που συνελήφθη ως ύποπτο για συνεργασία με το Ισραήλ, ανακοινώνοντας πολλές συλλήψεις και τις εκτελέσεις τουλάχιστον εννέα ανθρώπων που καταδικάστηκαν γιατί συνεργάστηκαν με τη Μοσάντ, την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού.