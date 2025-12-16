Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Φενέρμπαχτσε με 81-77 για τη 16η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα παιχνίδι με ένταση και με τους Τζέριαν Γκραντ και Γουέιντ Μπόλντουϊν να πιάνονται στα χέρια μετά τη λήξη.

Ο αγώνας ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες που κατέκτησαν το τρόπαιο τις προηγούμενες δύο σεζόν και μετά το τέλος του δεν έλειψαν και τα νεύρα, με τους Γκραντ και Μπόλντουϊν να είναι οι πρωταγωνιστές.

Χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος, οι δύο παίκτες άρχισαν να συζητάνε σε πολύ έντονο ύφος και τελικά πιάστηκαν στα χέρια, η κατάσταση όμως δεν ξέφυγε και η ηρεμία επανήλθε άμεσα χάρη στην παρέμβαση των συμπαικτών τους που ήταν πιο ψύχραιμοι.