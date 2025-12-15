Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία βρίσκεται «πιο κοντά από ποτέ», μετά τις επικοινωνίες που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με σειρά Ευρωπαίων ηγετών.

«Θεωρώ πως σήμερα είμαστε πιο κοντά από ποτέ» σε μια συμφωνία, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο, αφότου επικοινώνησε με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν σε δείπνο στο Βερολίνο.