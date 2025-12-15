Η ένταση στο διπλωματικό μέτωπο μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ κορυφώνεται μετά τις κρίσιμες συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Βερολίνο. Παρά την ύπαρξη μιας «εξαιρετικά ισχυρής» αμερικανικής πρότασης για εγγυήσεις ασφαλείας – οι οποίες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, είναι «ουσιαστικά ανάλογες με το Άρθρο 5» του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας – ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την κεντρική απαίτηση που έθεταν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές: την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από την περιοχή του Ντονμπάς.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, στις οποίες πρωταγωνίστησαν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβεν Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρός του Τραμπ), ο Ζελένσκι φέρεται να αρνήθηκε επανειλημμένα να παραδώσει το Ντονμπάς.

Αντιθέτως, επέμεινε στην «πάγωμα» του πολέμου στην τρέχουσα γραμμή του μετώπου, όπως ανέφεραν πηγές του Bloomberg. Την ίδια θέση φέρονται να υποστηρίζουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Το αντίτιμο των εγγυήσεων και η αμερικανική αισιοδοξία

Το πακέτο που προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες – το οποίο περιγράφεται ως το πιο γενναιόδωρο που μπορούν να προσφέρουν οι ΗΠΑ σε μια τέτοια κατάσταση, σύμφωνα με μία πηγή του BBC – δεν περιλαμβάνει μόνο την εγγύηση συλλογικής άμυνας. Περιέχει επίσης «πολύ ισχυρούς μηχανισμούς αποτροπής», που αφορούν τόσο τον αριθμό των ουκρανικών στρατευμάτων όσο και τον διαθέσιμο οπλισμό τους.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είναι πεπεισμένη ότι η Ρωσία θα συμφωνήσει σε αυτό το σχέδιο εγγυήσεων προς το Κίεβο. Μάλιστα, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δηλώνουν έτοιμοι να προχωρήσουν στην επικύρωση του πακέτου από τη Γερουσία των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η υλοποίηση του σχεδίου σκοντάφτει στην επίλυση των εδαφικών ζητημάτων, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η Ρωσική απαίτηση και η «γκρίζα ζώνη»

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται το αίτημα της Ρωσίας για την άνευ μάχης παράδοση περίπου του ενός πέμπτου της περιοχής του Ντονέτσκ, μια έκταση την οποία οι ρωσικές δυνάμεις μάχονται να καταλάβουν από την αρχή της εισβολής.

Σε αυτό το πλαίσιο, πηγές της γερμανικής Bild φέρνουν στο φως μια ενδιάμεση πρόταση, η οποία συνίσταται στη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» στο Ντονμπάς, χωρίς την παρουσία ρωσικών στρατευμάτων. Το Κρεμλίνο φέρεται να υποστηρίζει αυτήν την ιδέα, αλλά με μια κρίσιμη εξαίρεση: αντί για τακτικό στρατό, θα επιθυμούσε τη λειτουργία αστυνομίας και της Ρωσικής Εθνοφρουράς.

Αυτή η λεπτομέρεια, σύμφωνα με τις πηγές της Bild, είναι που καθιστά την πρόταση μη αποδεκτή για το Κίεβο.