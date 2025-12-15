Η πιθανότητα για μια πραγματική διαδικασία ειρήνευσης γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πλέον πιο κοντά από οποιαδήποτε στιγμή από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας το 2022, δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν προσφέρει «σημαντικές» εγγυήσεις ασφαλείας.

«Ό,τι έχουν θέσει οι ΗΠΑ στο τραπέζι εδώ στο Βερολίνο σε όρους νομικών και υλικών εγγυήσεων είναι πραγματικά σημαντικό», δήλωσε ο Μερτς σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά από ώρες συνομιλιών με Αμερικανούς διαπραγματευτές.

«Η εδαφική διευθέτηση παραμένει ένα κεντρικό ζήτημα», πρόσθεσε. «Μόνο ο ουκρανικός λαός, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ουκρανός πρόεδρος, που εδώ υπερασπίζεται την επικράτειά του, μπορούν να δώσουν μια απάντηση… Μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τις εδαφικές παραχωρήσεις. Χωρίς αν ή αλλά.»

Καθοριστικό ζήτημα το εδαφικό

Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στην εξεύρεση συμβιβασμού, λειτουργώντας ως μεσολαβητής, ενώ τονίζει ότι τα ζητήματα των εδαφών είναι επώδυνα.

Πάντως, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, η Ουκρανία είναι έτοιμη για δίκαιη δουλειά για ισχυρή ειρηνευτική συμφωνία και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συνεχίσουν τις συνομιλίες με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Εξάλλου, σύμφωνα με τον καγκελάριο Μερτς, το εδαφικό ζήτημα είναι καθοριστικό για τη συνέχεια της διαδικασίας.

«Χωρίς τον Τραμπ δεν θα είχαμε επιτύχει τη θετική δυναμική των τελευταίων ωρών», τόνισε ο Μερτς.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν ήταν εύκολες , αλλά ήταν παραγωγικές

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών δεν ήταν εύκολες αλλά παραγωγικές και ότι η Ρωσία χρησιμοποιούσε τις επιθέσεις της στην Ουκρανία ως μοχλό πίεσης στις συνομιλίες αυτές.

Μιλώντας σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Βερολίνο, ο Ζελένσκι προσέθεσε ότι ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία δεν είχε γλιτώσει από τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Η Ουκρανία χρειάζεται σαφήνεια σχετικά με τις εγγυήσεις πριν εξετάσει αιτήματα για εδάφη, λέει ο Ζελένσκι

Στις δηλώσεις του, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι η Ουκρανία θέλει να βεβαιωθεί ότι τα συμφέροντά της θα γίνουν σεβαστά και επισημαίνει ότι αισθάνεται «ότι οι εταίροι μας ακούν την Ουκρανία και είναι έτοιμοι να βοηθήσουν».

Ωστόσο, επαναλαμβάνει ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι λειτουργικές για να δουλέψει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, και ότι η Ουκρανία χρειάζεται σαφή κατανόηση για το τι ακριβώς περιλαμβάνουν πριν λάβει οποιεσδήποτε αποφάσεις για τις γραμμές μετώπου και τα εδάφη.