Σε μία μείζονα διπλωματική εξέλιξη, δέκα ευρωπαϊκά κράτη μαζί με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότειναν να ηγηθούν μίας «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία θα υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, αποσκοπεί στη στήριξη του ουκρανικού στρατού και στην εποπτεία μίας πιθανής εκεχειρίας, στο πλαίσιο ενός υπό διαπραγμάτευση ειρηνευτικού σχεδίου.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, η πολυεθνική δύναμη θα συγκροτηθεί από εθελοντικές συνδρομές κρατών. Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου, περιλαμβανομένων των ηγετών της Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Δανίας, Ολλανδίας, Φινλανδίας, Νορβηγίας, Ιταλίας, Πολωνίας, Σουηδίας και της ΕΕ, συμφώνησαν με την Ουάσινγκτον να συνεργαστούν «για να παράσχουν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και μέτρα για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου».

Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων – οι οποίες «θα πρέπει να διατηρηθούν στο επίπεδο των 800.000 στρατιωτικών σε καιρό ειρήνης» – και τη θέσπιση ενός μηχανισμού εποπτείας της εκεχειρίας.

Διπλωματικός πυρετός: Τραμπ, Ζελένσκι και Πούτιν

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να είναι ο εμπνευστής του ειρηνευτικού σχεδίου, εξέφρασε πρωτοφανή αισιοδοξία για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ» σε λύση.

Ο Τραμπ αποκάλυψε πως είχε εκτενείς και εποικοδομητικές συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας ότι «τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά». Είχε, επίσης, μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με τους ηγέτες όλων των παραπάνω ευρωπαϊκών κρατών και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

«Είχαμε μια πολύ μεγάλη και πολύ καλή συζήτηση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η στήριξη των Ευρωπαίων ηγετών είναι ισχυρή, καθώς «θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος».

Παράλληλα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε πολλές συνομιλίες και με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο, δεν υπήρξαν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων με τη Μόσχα. (Η πληροφορία για τις συνομιλίες προέρχεται από το πρακτορείο Reuters).

Η κοινή δήλωση των Ευρωπαίων και της ΕΕ είναι σαφής ως προς τις ευθύνες: «Εναπόκειται στη Ρωσία να δείξει «τη βούλησή της να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη, αποδεχόμενη το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ» και «τη δέσμευσή της για τερματισμό των εχθροπραξιών, αποδεχόμενη μια κατάπαυση του πυρός».

Τέλος, υπογραμμίζεται η αρχή ότι «οι αποφάσεις για εδαφικά ζητήματα εναπόκεινται στον λαό της Ουκρανίας, αφότου ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας τεθούν σε ισχύ».