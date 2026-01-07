Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή πιστών και κολυμβητών τελέστηκε και φέτος η τελετή των Θεοφανίων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Η πιο καθηλωτική στιγμή της ημέρας ήταν μετά τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού. Οι κολυμβητές, αψηφώντας τις χαμηλές θερμοκρασίες και τα παγωμένα νερά, έγιναν μια αγκαλιά μέσα στη θάλασσα και έψαλαν τον εθνικό ύμνο, στέλνοντας από την ακριτική μας πόλη ένα ηχηρό μήνυμα ομοψυχίας.

Η εικόνα των ανθρώπων αυτών να τραγουδούν ενωμένοι μέσα στο νερό προκάλεσε συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

Σημειώνεται πως όπως αναφέρει το e-evros.gr, ο Σταυρός φέτος έγινε «οικογενειακή υπόθεση». Τα δύο αδέρφια, ο Αντώνης και ο Γιώργος Πεχλιβανίδης, ήταν εκείνοι που κατάφεραν να φτάσουν πρώτοι στον Σταυρό.