Σε «συζητήσεις» ηλιθίων γύρω από τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τον πόλεμο στην Ουκρανία αναφέρεται στο σημερινό του σκίτσο «καλημέρα» προς τους διαδικτυακούς του φίλους ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς.

Ο διάλογος έχει ως εξής:

– Εσύ που καταδίκαζες τους Ρώσους γι’ αυτό που έκαναν στην Ουκρανία, γιατί δεν καταδικάζεις τους Αμερικανούς γι’ αυτό που έκαναν στη Βενεζουέλα;

– Ενώ εσύ που καταδικάζεις τους Αμερικανούς γι’ αυτό που έκαναν στη Βενεζουέλα, γιατί δεν καταδίκασες τους Ρώσους γι’ αυτό που έκαναν στην Ουκρανία;

Σημειώνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν τη νύκτα της Παρασκευής προς το Σάββατο σειρά αεροπορικών επιθέσεων στη Βενεζουέλα, συνέλαβαν και μετέφεραν σε αμερικανικό έδαφος τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.