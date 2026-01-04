Ενδιαφέρουσες πτυχές της ζωής του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος από χθες κρατείται από τις ΗΠΑ, δίνει ο δημοσιογράφος και σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα Λατινικής Αμερικής, Ιάσων Πιπίνης, στο βιβλίο του που μόλις κυκλοφόρησε.

Στις εκλογές της 28ης Ιουλίου 2024 στη Βενεζουέλα, ο Μαδούρο δήλωσε ψευδώς ότι νίκησε, παρά τα αποδεικτικά στοιχεία που έδειχναν το αντίθετο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές άλλες χώρες αρνήθηκαν να τον αναγνωρίσουν ως νόμιμο νικητή των εκλογών.

Σύμφωνα με την επικήρυξη των ΗΠΑ, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του State Department, «ο Μαδούρο βοήθησε στη διαχείριση και τελικά ηγήθηκε του καρτέλ Ντε λος Σόλες, μιας οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα, που αποτελείται από υψηλόβαθμους Βενεζουελάνους αξιωματούχους. Καθώς ανέβαινε στην εξουσία στη Βενεζουέλα, ο Μαδούρο συμμετείχε σε μια διεφθαρμένη και βίαιη συνωμοσία ναρκωτρομοκρατίας με τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας, μια εξτρεμιστική τρομοκρατική οργάνωση. Ο Μαδούρο διαπραγματεύτηκε αποστολές κοκαΐνης πολλών τόνων…».

🚨#URGENTE |

Primeras IMÁGENES de Nicolás Maduro bajando del avión y llegando a las oficinas de la DEA.

🇻🇪 #VenezuelaLibre pic.twitter.com/mucbb2qRsk — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 4, 2026

Ο Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο συνάντησε, όπως γράφει στο βιβλίο του ο κ. Πιπίνης, ήταν οδηγός του μετρό στο Καράκας και βρέθηκε στην εξουσία το 2013, όταν ο ιστορικός ηγέτης του κόμματος, Ούγκο Τσάβες, τον όρισε διάδοχό του στο σοσιαλιστικό κόμμα σε απευθείας τηλεοπτική σύνδεση λίγο καιρό πριν το θάνατό του από καρκίνο. Ένας πρώην υπουργός του Τσάβες είχε πει με βεβαιότητα πως «ο Μαδούρο επελέγη ως διάδοχος για την ηγεσία όχι για τις ικανότητές του, αλλά επειδή είχε την υποστήριξη της Κούβας».

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ο Μαδούρο ήταν μέλος ενός ροκ μουσικού συγκροτήματος με την ονομασία Αίνιγμα (Enigma) όπου έπαιζε μπάσο. Συμμετείχε ακόμη σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πετώντας πέτρες στους αστυνομικούς και καίγοντας λάστιχα στους δρόμους. Σπούδασε στην Κούβα με ένα είδος υποτροφίας, ταυτιζόμενος, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, με την κουβανική επανάσταση.

Οι εξελίξεις πάντως σήμερα αναμένεται να είναι καταιγιστικές, καθώς η Βενεζουέλα έχει δεχτεί τη στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας, οι οικονομικές επενδύσεις της Κίνας εκεί υπερβαίνουν τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια, υπάρχουν συνεργασίες πετρελαίου με το Ιράν, αλλά υπάρχει και η στενή σχέση με την Κούβα. Στη σκακιέρα είναι και το μακρινό από τη Λατινική Αμερική Ισραήλ, καθώς ο πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι το Ιράν εξάγει τρομοκρατία στη Βενεζουέλα σε συνεργασία με το καθεστώς Μαδούρο, τονίζοντας κινδύνους για την ασφάλεια του ημισφαιρίου. Εν μέσω εντάσεων Μέσης Ανατολής – ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικά assets και αμερικανική ναυτική παρουσία στον Κόλπο – αυτό σηματοδοτεί την ετοιμότητα της Ουάσινγκτον για προληπτικές απειλές παγκοσμίως.

Έτσι, λοιπόν, ο Τραμπ στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα και επίδειξη δύναμης προς τους παγκόσμιους αντιπάλους και την πρόθεσή του να ενισχύσει την αμερικανική κυριαρχία στο διεθνές σύστημα. Ο Μαδούρο φέρεται να συνελήφθη χάρη σε έναν πληροφοριοδότη της CIA εντός της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Παρακολούθησε την τοποθεσία του Νικολάς Μαδούρο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και τις στιγμές αμέσως πριν από τη σύλληψή του, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις πηγές, η υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ παρείχε τις πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη του Μαδούρο, παρακολουθώντας τη θέση και τις κινήσεις του, χρησιμοποιώντας έναν στόλο αόρατων drones που παρείχαν σχεδόν συνεχή παρακολούθηση της Βενεζουέλας, εκτός από τις πληροφορίες που παρείχαν οι πηγές τους μέσα στην ίδια τη Βενεζουέλα.