Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε ξανά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από ομιλία του σε εκδήλωση Ρεπουμπλικάνων στο «Trump-Kennedy Center», όπου σχολίασε με ειρωνικό τρόπο τη συμμετοχή τρανς γυναικών στον αθλητισμό.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ μιμήθηκε μια γυναίκα αρσιβαρίστρια που δυσκολευόταν να σηκώσει την μπάρα, περιγράφοντας με υπερβολικές γκριμάτσες την αποτυχία της.

«Το πράγμα πέφτει, φεύγει από τη σκηνή κλαίγοντας. Η μητέρα της κλαίει, ο πατέρας της κλαίει», είπε χαρακτηριστικά.

Πριν ξεκινήσει τις μιμήσεις, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, λέγοντας ότι η Μελάνια Τραμπ «σιχαίνεται» όταν ο ίδιος κάνει τέτοιου είδους κινήσεις και ότι δεν της αρέσει να τον βλέπει να χορεύει ή να μιμείται άλλους δημόσια. «Η γυναίκα μου σιχαίνεται όταν το κάνω αυτό».

Όπως ανέφερε ο Τραμπ, της λέει συχνά ότι «ο κόσμος θέλει να με βλέπει να χορεύω», με εκείνη να του απαντά: «Αγάπη μου, αυτό δεν αρμόζει σε πρόεδρο». Ο Τραμπ πρόσθεσε ειρωνικά ότι η σύζυγός του τον ρώτησε αν θα μπορούσε να φανταστεί τον Φράνκλιν Ρούζβελτ να χορεύει, με τον ίδιο να σχολιάζει πως ίσως η Μελάνια Τραμπ «δεν ξέρει και πολλά για την αμερικανική ιστορία».