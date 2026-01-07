Σε πτωτική τροχιά κινήθηκε σήμερα, Τετάρτη 07/01 η τιμή του χρυσού, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να ρευστοποιήσουν τα κέρδη τους μετά το σύντομο ράλι που σημειώθηκε νωρίτερα στη συνεδρίαση. Ταυτόχρονα η ανοδική πορεία της τιμής του δολαρίου ασκεί πιέσεις στα πολύτιμα μέταλλα, καθώς οι αγορές αναμένουν τις επικείμενες ανακοινώσεις αναφορικά με τα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση 1,1%, υποχωρώντας στα 4.449,38 δολάρια ανά ουγγιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις την περασμένη Δευτέρα, το πολύτιμο μέταλλο είχε καταγράψει ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας τα 4.549,71 δολάρια.

Απώλειες της τάξεως του 2,5% κατέγραψε το ασήμι, η τιμή του οποίου διαμορφώθηκε στα 79,27 δολάρια ανά ουγγιά. Το πολύτιμο μέταλλο φαίνεται να υποχωρεί από το ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων που είχε επιτευχθεί στις 29 Δεκεμβρίου, παρουσιάζοντας σημάδια διόρθωσης μετά το πρόσφατο ρεκόρ.

«Οι τιμές δεν επηρεάζονται τόσο από θεμελιώδεις παράγοντες, όσο από την κερδοσκοπία των επενδυτών… η κίνηση των τιμών ήταν σε μεγάλο βαθμό ανοδική, αλλά φαίνεται να μεταβάλλεται», δήλωσε ο Kyle Rodda, ανώτερος αναλυτής χρηματοοικονομικών αγορών στην Capital.com.

Πρόσθεσε ότι και το δολάριο ΗΠΑ παίζει σημαντικό ρόλο στην πίεση των τιμών. Το αμερικανικό νόμισμα διατηρείται κοντά σε υψηλό δύο εβδομάδων, καθιστώντας τα περιουσιακά στοιχεία τιμολογημένα σε δολάρια ακριβότερα για κατόχους άλλων νομισμάτων.

Ο Διοικητής της Fed, Stephen Miran, του οποίου η θητεία λήγει αργότερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε την Τρίτη ότι απαιτούνται επιθετικές μειώσεις των αμερικανικών επιτοκίων για να διατηρηθεί η οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης.

Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν προσφέρουν τόκο τείνουν, σύμφωνα με το Reuters να αποδίδουν καλύτερα σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους γεωπολιτικής ή οικονομικής αβεβαιότητας

