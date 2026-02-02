Δικαίωση Μεντιλίμπαρ

Ικανοποιημένος, όπως πήγαν τα πράγματα, έφυγε ο Ολυμπιακός από το ντέρμπι με την ΑΕΚ και δικαιωμένος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ισπανός δεν δίστασε όχι μόνο να πάρει στην αποστολή τον Αντρέ Λουίζ που είχε υπογράψει πριν λίγες μέρες, αλλά τον έριξε και στο ματς και έγινε καθοριστικός στο τέλος με το πέναλτι που κέρδισε. Άρα, ο Μεντιλίμπαρ είχε δει σωστά στις λίγες προπονήσεις που έκανε με την ομάδα ο νεοαποκτηθείς εξτρέμ και αυτός με τη σειρά του έδειξε προσωπικότητα και άγνοια κινδύνου καθώς μπήκε σε ένα ματς που δεν πήγαινε καθόλου καλά για την ομάδα του και κατάφερε να το… ισιώσει.

Χίλιες φορές το είπε στον Ποντένσε

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, παρεμπιπτόντως, δικαιώθηκε και για τον Ποντένσε και τη λάθος συμπεριφορά του. Από την αρχή της σεζόν ο Μεντιλίμπαρ έχει εξηγήσει αρκετές φορές στον Πορτογάλο εξτρέμ ότι θα πρέπει να παραμένει ήρεμος, ψύχραιμος και να μην εκνευρίζεται γιατί κάνει κακό στην ομάδα. Θα πρέπει να του το ξαναπεί όμως, όπως φαίνεται, αφού ο Ποντένσε λίγο έλειψε να αφήσει την ομάδα του με 10 παίκτες ακριβώς ένα λεπτό αφότου έμεινε πίσω στο σκορ. Τελικά πήρε κίτρινη κάρτα για την αγκωνιά στον Ρότα, θα μπορούσε όμως να είναι και κόκκινη και το ντέρμπι δεν θα τελείωνε καλά για τον Ολυμπιακό. Δεν τα πάει ούτως ή άλλως τόσο καλά αγωνιστικά ο Πορτογάλος, με τα νεύρα του βάζει τον εαυτό του σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Στην ΑΕΚ, από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία ικανοποίηση παρά μόνο νεύρα, πολλά νεύρα και αυτό είναι και ο μεγαλύτερος… αντίπαλός της. «Δεν πρέπει με τίποτα να χάσουμε το μυαλό μας», μου έλεγε άνθρωπος της Ένωσης μετά τον αγώνα και είχε απόλυτο δίκιο. Η Ένωση είναι μέσα στο στόχο της στο πρωτάθλημα και το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν για αυτή θα εξαρτηθεί από το πώς θα διαχειριστεί αυτή την ισοπαλία. Οι… εκρήξεις του Ηλιόπουλου και του Νίκολιτς αμέσως μετά τη λήξη δεν είναι καλό σημάδι για τους «κιτρινόμαυρους», αλλά ίσως να ήταν και λόγω αδρεναλίνης, υπερέντασης. Αν δεν ηρεμήσουν και αν δεν καθαρίσουν το μυαλό τους, η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και οδυνηρή.

Όλα καλά για την ΕΠΟ

Η συνέχεια του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με όσα είπαν οι Καραπαπάς και Ηλιόπουλος μετά τη λήξη, θα δοθεί στον εισαγγελέα. Για την ΕΠΟ, πάντως, ήταν ένα καλό ντέρμπι, καθώς είναι απολύτως ικανοποιημένοι από τη διαιτησία του Μάκελι, θεωρούν πως έγινε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, ένα ματς με ευρωπαϊκή διαιτησία και πως αυτό θα πρέπει να είναι ο κανόνας. Και από τη στιγμή που έληξε και ισόπαλο, ακόμη καλύτερα…

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Αταμάν

Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό είχαμε την αναμενόμενη εξέλιξη με βάση όσα βλέπουμε και γίνονται εδώ και καιρό. Έχω σημειώσει αρκετές φορές ότι το κλίμα στα αποδυτήρια δεν είναι καλό και πως η διαχείριση του ρόστερ από τον Αταμάν έχει προκαλέσει πολλά παράπονα από πολλούς παίκτες. Η έκρηξη του Γιαννακόπουλου μάλλον δεν βοήθησε τα πράγματα ώστε να επανέλθει η ηρεμία και έχει τεράστιο ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν από εδώ και πέρα για την ομάδα που είχε τον τίτλο του φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague. Δεν θα πρέπει πάντως να ξεχνάει κανείς ένα πράγμα: Ο Αταμάν είναι πολύ έμπειρος και έξυπνος.

Ούτε παραίτηση, ούτε απόλυση

Σε ό,τι αφορά πάντως τα όσα κυκλοφόρησαν περί ενδεχόμενης παραίτησης του Τούρκου προπονητή, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον, ο Αταμάν δεν το σκέφτεται καν αυτό. Στο κάτω-κάτω, έχει πει δημοσίως πως θα φύγει το καλοκαίρι, αν και έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο, αν δεν κατακτήσει ούτε Euroleague ούτε πρωτάθλημα. Μόνο με απόλυση επομένως θα φύγει τώρα, μέσα στη σεζόν, αλλά και αυτό το ενδεχόμενο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Ποιος είναι η εναλλακτική; Ο Σερέλης; Ο Γιαννακόπουλος θα χρεωθεί την αποτυχία σε μια τέτοια περίπτωση. Αν όμως παραμείνει ο Αταμάν, αν έρθει η αποτυχία, θα είναι όλη δική του.