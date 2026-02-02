Μετά τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ένας ακόμη ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού δείχνει να βρίσκεται κοντά στην αποχώρηση από το ρόστερ των Πειραιωτών. Ο λόγος για τον Γιουσούφ Γιαζίτζι.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024, στάθηκε άτυχος, καθώς τραυματίστηκε και έχασε ολόκληρη την περσινή σεζόν. Τη φετινή χρονιά, ο χρόνος συμμετοχής του δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του, ενώ παραμένει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Υπό αυτές τις συνθήκες, όλα δείχνουν πως το κεφάλαιο Γιαζίτζι στον Ολυμπιακό οδεύει προς το τέλος του, με τη Γαλλία να προβάλλει ως ο πιθανότερος επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Άλλωστε, ο 27χρονος έχει θετικές παραστάσεις από τη Ligue 1, έχοντας φορέσει τη φανέλα της Λιλ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2020-21. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Γιαζίτζι μετρά 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό, καταγράφοντας έξι γκολ και έξι ασίστ.