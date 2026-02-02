Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σχολιάζοντας την εξαφάνιση της 16χρονης από την Πάτρα, δήλωσε ότι οι Αρχές δεν καθυστέρησαν να ερευνήσουν το ενδεχόμενο η Λόρα να διέφυγε στη Γερμανία.

Σύμφωνα με όσα είπε, από την πρώτη στιγμή έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην Αθήνα, επειδή υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και μαρτυρίες.

«Δεν θα μπορούσε να αποτραπεί η έξοδος από τη χώρα, καθώς η εξαφάνιση δηλώθηκε μετά και είχε φτάσει ήδη στη Γερμανία. Υπήρξαν κάποια δεδομένα που έδειχναν το παιδί στην περιοχή που μένει. Μετά για το ταξί που πήρε κτλ. Ουσιαστικά, δεν υπήρξε καθυστέρηση ως προς την αναζήτηση του παιδιού στη Γερμανία», είπε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Επειδή στην κατάθεση των γονέων αναφέρθηκε ότι υπάρχει συγγενικό πρόσωπο στη Γερμανία, οι ελληνικές αρχές επικοινώνησαν με τις γερμανικές και ζήτησαν να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος από τα πρώτα 24ωρα και αν το παιδί βρεθεί στη Γερμανία να τεθεί σε φύλαξη», δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Ουσιαστικά, πριν καν ξεκινήσει εδώ η αναζήτησή της, είχε ξεκινήσει στη Γερμανία. Δεν υπήρχε καθυστέρηση. Επειδή ακριβώς δεν μας απάντησαν ποτέ μερικές αεροπορικές εταιρείες και αυτή που χρησιμοποιήθηκε δεν μας απάντησε ποτέ, δεν μπορούσαμε από τις πρώτες στιγμές να γνωρίζουμε ότι το παιδί αυτό είχε φτάσει στο αεροδρόμιο. Για αυτό ακριβώς δεν αναζητήθηκε υλικό από το αεροδρόμιο», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Δεν υπήρχε καμία πληροφορία ότι το παιδί βρίσκεται στο αεροδρόμιο ή σε πτήση προς τη Γερμανία… Υπήρχαν καταθέσεις μαρτύρων και βιντεοληπτικό υλικό», πρόσθεσε στη συνέχεια.