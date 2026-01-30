Την ώρα που το όνομά της δεν είχε μπει ακόμα στη λίστα των αναζητούμενων και τυπικά δεν είχε εξαφανιστεί, η 16χρονη Λόρα από την Πάτρα, φαίνεται πως κατάφερε να ταξιδέψει στο εξωτερικό την ίδια ακριβώς ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της.

Η ανήλικη έδρασε με παροιμιώδη ψυχραιμία, οργανώνοντας τη φυγή της μέσα σε ελάχιστες ώρες, πριν καν οι γονείς της προλάβουν να ενημερώσουν την αστυνομία.

Η διαδρομή Πάτρα – Ομόνοια και το εισιτήριο

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε το πρωί της 8ης Ιανουαρίου. Η Λόρα έφτασε στην Αθήνα από την Πάτρα με ταξί και αφού εντοπίστηκε αρχικά στου Ζωγράφου, κατευθύνθηκε προς το κέντρο της πρωτεύουσας.

Μια μαρτυρία από ιδιοκτήτρια κοσμηματοπωλείου, όπου η κοπέλα προσπάθησε να πουλήσει κάποια αντικείμενα, αποκάλυψε την πρόθεσή της: «Σας παρακαλώ, από πού θα πάρω ταξί για να πάω στην Ομόνοια;», φέρεται να ρώτησε.

Στις 11:00 το πρωί, η ανήλικη βρισκόταν ήδη σε ένα μικρό ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια. Bίντεο-ντοκουμέντο την καταγράφει να ζητά επίμονα και βιαστικά ένα εισιτήριο για Φρανκφούρτη, με οποιαδήποτε εταιρεία, αρκεί να αναχωρούσε την ίδια ημέρα. Τελικά, εξασφάλισε θέση στην πτήση των 17:00 με τη γερμανική εταιρεία, πληρώνοντας το αντίτιμο με μετρητά.

Το νομικό παράθυρο και η καθυστερημένη δήλωση

Το πώς μια 16χρονη πέρασε τον έλεγχο διαβατηρίων χωρίς να εγερθούν υποψίες, εξηγείται εν μέρει από την εμφάνισή της. Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του πρακτορείου, κ. Νίκος Μόσχος, διευκρίνισε:

«Το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, σε χρόνο που δεν είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της, η Λόρα πήγε στο πρακτορείο και ζήτησε εισιτήριο για Φρανκφούρτη για την ίδια ημέρα. Λόγω της αμφίεσης και της εμφάνισής της, δεν έδινε την εικόνα ανήλικης αλλά ενήλικης. Το πρακτορείο εξέδωσε το εισιτήριο και η Λόρα πλήρωσε με μετρητά. Το εισιτήριο κόπηκε στο δικό της όνομα κανονικά, δεδομένου ότι δεν υπήρχε πρόβλημα για αυτό. Ένας 16χρονος μπορεί να εκδώσει όνομα στο όνομά του».

Η τραγική ειρωνεία της υπόθεσης έγκειται στον χρόνο. Η εξαφάνιση δηλώθηκε επίσημα στην Πάτρα στις 19:40 το βράδυ της ίδιας ημέρας. Ωστόσο, εκείνη την ώρα η ανήλικη βρισκόταν ήδη στον αέρα ή είχε ήδη προσγειωθεί σε γερμανικό έδαφος, αφού η πτήση της είχε αναχωρήσει σχεδόν τρεις ώρες νωρίτερα.

Η έρευνα των αρχών προσκρούει τώρα σε ένα τείχος άρνησης. Ενώ άλλες εταιρείες συνεργάστηκαν με την Ελληνική Αστυνομία, η συγκεκριμένη γερμανική εταιρεία αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία, επικαλούμενη τους δικούς της κανονισμούς.