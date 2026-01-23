Για 15η ημέρα συνεχίζεται η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας Λομτέφ από την Πάτρα, με τις Αρχές να αξιολογούν νέα στοιχεία και μαρτυρίες, χωρίς όμως να έχουν εντοπίσει κάποιο ίχνος της. Το Amber Alert έχει παραταθεί μετά από εισαγγελική εντολή, καθώς η ανησυχία για την τύχη της ανήλικης εντείνεται.

Η Λόρα εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από το σπίτι της στο Ρίο, ενώ η τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της καταγράφεται σε κάμερες ασφαλείας στην περιοχή του Ζωγράφου στην Αθήνα. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ταξί από το Ρίο την μετέφερε στην Αθήνα, πληρώνοντας 320 ευρώ. Οι εικόνες από κάμερες δείχνουν ότι κινήθηκε μόνη της, άλλαξε ρούχα και επιχείρησε να πουλήσει κοσμήματα σε χρυσοχοείο, ενώ φέρεται να ζήτησε Wi-Fi σε καφέ.

Οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε όλη την Αθήνα και σε σημεία ελέγχου μετακινήσεων (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς ΚΤΕΛ), καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να ταξίδεψε στο εξωτερικό, πιθανώς στη Γερμανία. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά της αρνείται κατηγορηματικά κάθε μορφή κακοποίησης και ζητά από την κόρη τους να επιστρέψει, ενώ η μητέρα εμφανίστηκε το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» απευθύνοντας δραματική έκκληση.

Τι είπε η μητέρα της 16χρονης

Η μητέρα της, Βαλεντίνα, εμφανίζεται για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό φακό και έσπασε τη σιωπή της και συγκλονίζει, καθώς με βουρκωμένα μάτια απευθύνεται στο παιδί της:

«Λόρα, αγαπημένη μας κόρη… Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Μας λείπεις αφόρητα. Αγωνιούμε για σένα και θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είσαι καλά. Θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη. Είσαι η ζωή μας. Σε παρακαλούμε, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά».

Η ίδια δηλώνει πως δεν γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκεται η κόρη της, ούτε αν κάποιος τη βοήθησε να φύγει. Δακρύζει καθώς προσπαθεί να βάλει σε σειρά τις σκέψεις και τους φόβους της.

«Υποθέτω πως ίσως το κίνητρο για να φύγει να ήταν η δυσκολία της στο σχολείο. Σε κάποιες συζητήσεις μας είχε αναφέρει ότι ήθελε να φοιτήσει σε σχολείο όπου θα μπορούσε να μιλά αγγλικά ή γερμανικά τη γλώσσα δηλαδή που γνωρίζει καλύτερα, και το είχε ήδη ψάξει. Μήπως ήταν αυτό; Είχε ρωτήσει ακόμη αν υπήρχε η δυνατότητα για διαδικτυακά μαθήματα. Από τη δική μας πλευρά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ζητήσαμε βοήθεια από ειδικό, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να τη στηρίξουμε. Δεν ξέρω όμως… ίσως η ίδια να μην είχε πια τη δύναμη ή τη διάθεση. Όσο ήταν εκεί, δεν έπαιρνε κακούς βαθμούς. Ήταν καλή μαθήτρια. Όμως το αν μέσα της συνέχιζε να δυσκολεύεται και το πόσο ήθελε πραγματικά να συνεχίσει, δεν μπορώ να το γνωρίζω».

Τι δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας

Η εκπομπή βρέθηκε στην Πάτρα και μίλησε με τον δικηγόρο της οικογένειας, Τηλέμαχο Μπενετάτο, ο οποίος περιέγραψε με σαφήνεια το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η υπόθεση.

«Βρισκόμαστε ουσιαστικά σε ένα τέλμα. Αναζητούμε συνεχώς ένα στοιχείο, κάτι μικρό, που θα μας οδηγήσει κάπου. Γνωρίζουμε ότι η εκπομπή σας αντιμετωπίζει την υπόθεση με το ίδιο πρίσμα που τη βλέπουμε κι εμείς με έναν και μοναδικό στόχο – να βρεθεί το παιδί. Αυτόν υπηρετώ κι εγώ, βοηθώντας την οικογένεια».

Όπως εξήγησε, υπάρχει καθημερινή και στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, από την οποία προέρχεται και η επίσημη εικόνα των γεγονότων.

«Το κορίτσι ξεκίνησε από την Πάτρα με ταξί. Ζήτησε από τον οδηγό να την αφήσει στην οδό Αιγίου, στου Ζωγράφου, όμως κατέβηκε λίγο νωρίτερα. Από εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό κινητό, δεν υπάρχει στίγμα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το τελευταίο βέβαιο ίχνος της Λόρας εντοπίζεται σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, στις 10 και 11 Ιανουαρίου.

Τόνισε ότι κρίσιμο είναι το περιεχόμενο των αγορών που έκανε στο κατάστημα.

«Δεν πήρε κάτι πρόχειρο, ένα σνακ για τον δρόμο. Αγόρασε καθαριστικά και τρόφιμα. Προϊόντα για ένα σπίτι. Αυτό δείχνει ότι σκόπευε να μείνει κάπου, όχι για λίγες ώρες, αλλά για περισσότερο χρόνο».

Κάμερα ασφαλείας την έχει καταγράψει να μπαίνει σε καφετέρια της περιοχής και να ζητά τον κωδικό wi-fi.

«Το γεγονός ότι χρησιμοποίησε ασύρματο δίκτυο και όχι τα δεδομένα του κινητού της δείχνει πρόθεση να μην εντοπιστεί. Αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την ανίχνευση σήματος».

Ο κ. Μπενετάτος αποκαλύπτει ότι όταν έφυγε από την Πάτρα, η ανήλικη είχε μαζί της κινητή συσκευή με δύο κάρτες SIM.

«Καμία από τις δύο δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει ούτε ένα στίγμα από κεραία. Είναι σαν να εξαφανίστηκε μέσα στο κενό».