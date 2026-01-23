Στο επίκεντρο των ερευνών για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε στην Πάτρα, βρίσκεται πλέον ένα πρόσωπο «κλειδί». Πρόκειται για μια νεαρή κοπέλα με το όνομα «Άννα», η οποία φαίνεται πως αποτελούσε το μεγάλο μυστικό της ανήλικης, καθώς η σχέση τους κρατούνταν συστηματικά μακριά από τα βλέμματα των γονιών της.

Η κρυφή φιλία και τα δώρα στο σχολείο

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το περιβάλλον της 16χρονης, η Λόρα είχε γνωριστεί στο σχολείο με μια κοπέλα ουκρανικής καταγωγής. Παρά το γεγονός ότι οι γονείς της δεν ενέκριναν τη συγκεκριμένη παρέα, η ανήλικη φαίνεται πως είχε αναπτύξει έναν ιδιαίτερο δεσμό μαζί της, φτάνοντας στο σημείο να της αγοράζει ακριβά δώρα.

Όπως αποκάλυψε πατέρας συμμαθήτριάς της στο Mega, η Λόρα χρησιμοποιούσε διάφορα προσχήματα για να δικαιολογήσει τις κινήσεις της. «Είχε πει ότι κάποια δώρα που έχει αγοράσει, κάποια πράγματα που έχει αγοράσει, τα έχει αγοράσει για να τα δώσει σε κάποιο κορίτσι, το κινητό ας πούμε είχε πει ότι το ‘χει αγοράσει για μία φίλη της, όταν κάλεσε το ταξί είπε ότι ήταν για μία φίλη της, Άννα, η οποία είναι ενήλικας και θέλει να πάει στην Αθήνα για να δει την γιαγιά της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα δύο σενάρια της Αστυνομίας

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξαφάνισης εξετάζουν με μεγάλη προσοχή δύο ενδεχόμενα:

Είτε η «Άννα» είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο που βοήθησε τη Λόρα να φύγει, και γι’ αυτό η ανήλικη φρόντισε να διαγράψει τα social media της πριν χαθεί.

της πριν χαθεί. Είτε η 16χρονη επινόησε ολόκληρη την ιστορία με την ενήλικη φίλη για να δικαιολογήσει τη μίσθωση ταξί και τη φυγή της προς την Αθήνα, χωρίς να κινήσει υποψίες.

Οι έρευνες της Ασφάλειας στρέφονται πλέον στο ψηφιακό αποτύπωμα της κοπέλας, παρά το γεγονός ότι οι γονείς της δηλώνουν άγνοια για τις διαδικτυακές της επαφές. Όπως λένε, αν και προσπάθησαν να ελέγξουν το κινητό της, εκείνη φαίνεται πως γνώριζε πώς να προστατεύει την ιδιωτικότητά της.

Η τσάντα «φάντασμα» και το αδιέξοδο

Λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της, η Λόρα είχε φροντίσει να αφήσει μια τσάντα με προσωπικά της αντικείμενα σε μια συμμαθήτριά της, ζητώντας της να τη φέρει στο σχολείο την επίμαχη ημέρα. Αυτή η κίνηση δείχνει έναν προμελετημένο σχεδιασμό που ενισχύει την εκδοχή της οικειοθελούς απομάκρυνσης.

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια της 16χρονης ζει το δικό της δράμα. Η μητέρα της ξεκαθάρισε στις αρχές ότι δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία, ενώ καθημερινά επισκέπτεται το αστυνομικό μέγαρο για νέα. Φίλη της κοπέλας κατέθεσε πως η Λόρα ένιωθε πίεση από τον έλεγχο στο σπίτι: «Μας έλεγε ότι η οικογένειά της και κυρίως ο πατέρας της, έκανε έλεγχο στο κινητό κάθε μέρα. Δεν είναι ότι δεν την άφηναν να βγαίνει έξω, αλλά ήθελαν να γνωρίζουν με ποιους μιλάει».