Μια προσεκτικά σχεδιασμένη διαδρομή, που ξεκίνησε από την Αχαΐα και κατέληξε στην καρδιά της Ευρώπης, φαίνεται πως κρύβεται πίσω από την υπόθεση που απασχόλησε τις Αρχές τις τελευταίες εβδομάδες.

Η 16χρονη Λόρα, η οποία είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του Ρίου, φέρεται πλέον να βρίσκεται στη Γερμανία, με τα νέα στοιχεία να ρίχνουν φως στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να περάσει τα σύνορα.

Η στάση στην Αθήνα και η πώληση των κοσμημάτων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως, η ανήλικη, αμέσως μετά την αναχώρησή της από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου, κατευθύνθηκε στην Αθήνα. Εκεί, προχώρησε σε μια κίνηση προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη φυγή της: εκποίησε κοσμήματα που είχε πάρει μαζί της από το σπίτι.

Έχοντας πλέον το απαραίτητο χρηματικό ποσό, επισκέφθηκε ταξιδιωτικό γραφείο στην περιοχή της Ομόνοιας, από όπου προμηθεύτηκε αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ που μετέδωσε η εκπομπή «Live News» στο MEGA, η 16χρονη μετέβη στη συνέχεια στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και επιβιβάστηκε στην πτήση για τη γερμανική πόλη, εκμεταλλευόμενη τη νομοθεσία που επιτρέπει σε ανηλίκους άνω των 16 ετών να ταξιδεύουν χωρίς συνοδό.

Το ψηφιακό «σκοτάδι» και ο εντοπισμός

Η 16χρονη είχε φροντίσει να καλύψει τα ίχνη της με μεθοδικότητα, απενεργοποιώντας όλους τους λογαριασμούς της στα social media, καθώς και το ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο. Παράλληλα, είχε πάρει μαζί της το διαβατήριό της, γεγονός που διευκόλυνε την έξοδό της από τη χώρα.

Παρά το γεγονός ότι μια κάμερα ασφαλείας στην περιοχή του Ζωγράφου την είχε καταγράψει τις πρώτες ώρες, οι Αρχές εικάζουν πως η αναχώρησή της για το εξωτερικό έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά την απομάκρυνσή της από το Ρίο. Τα νεότερα δεδομένα της έρευνας καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της και έχει ήδη εγκατασταθεί στη Γερμανία, δίνοντας έτσι τέλος στην αγωνία για την τύχη της.