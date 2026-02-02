Για τη συνταγματική αναθεώρηση, την παρέμβαση της Μαρίας Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά, τις τουρκικές προκλήσεις και τη NAVTEX μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Πάνος Καμμένος σε συνέντευξή του.

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού και την εμπλοκή της με την πολιτική, ο Πάνος Καμμένος τόνισε ότι «παρασύρεται και μπαίνει σε χωράφια που δεν ξέρει».

«Η κ. Καρυστιανού αυτή τη στιγμή έχει ανέβει σε ένα κύμα. Έχει μπροστά της εκλογές, που θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Αυτό, λοιπόν, το κύμα θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλα ποσοστά, γιατί πιστεύω ότι ο πολίτης που ψηφίζει πολύ πιο χαλαρά την πρώτη Κυριακή», δήλωσε ο κ. Καμμένος στο Open και συνέχισε:

«Δεν μπορώ να πω από τώρα ούτε μπορώ να πω για ένα κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι στις δεύτερες εκλογές, επειδή η χώρα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση και δεν πρέπει να χάσει το τρένο της μετατροπής σε ενεργειακό κέντρο και του ρόλου της που έχει με το Ισραήλ στη Μεσόγειο, εκεί θα πρέπει να υπάρξουν συγκλήσεις τέτοιες με καθαρό πολιτικό πρόγραμμα που θα αλλάξουν εντελώς».

Στη συνέχεια, δήλωσε πως εμπιστεύεται την κ. Καρυστιανού για να ασχοληθεί με τα θέματα της δικαιοσύνης. «Το να παρασύρεται και να μπαίνει σε χωράφια που δεν τα ξέρει, θεωρώ ότι αυτό θα της δημιουργήσει πρόβλημα για μετά την πρώτη εκλογή. Σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όταν το γνωρίζει, σε μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της και θέλει δικαιοσύνη, στον τομέα αυτό πιστεύω θα είναι προς όφελος οποιασδήποτε κυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία, είπε ότι δεν βρίσκεται πίσω από καμία παρέμβασή της, σημειώνοντας πως οι δηλώσεις για εθνικά και ευαίσθητα ζητήματα θα πρέπει να είναι λιγότερο εκτενείς και με ορολογία ειδικών. «Αυτό που θα έλεγα στην κ. Καρυστιανού είναι οι δηλώσεις που έχουν να κάνουν με εθνικά θέματα ή με θέματα που είναι ευαίσθητα, θα πρέπει να είναι όχι τόσο μακροσκελείς και καλύτερα να χρησιμοποιούνται οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι ειδικοί για αυτές τις δουλειές», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στον πρώτο γύρο εκλογών γιατί «είναι δύσκολο», όπως είπε, «να συνεννοηθούν μεταξύ τους όλοι», αλλά στον δεύτερο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ομπρέλα για μικρότερα κόμματα της Αριστεράς.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ανέφερε ότι «έχει χάσει το παιχνίδι», σημειώνοντας πως υπάρχουν στελέχη στο ΠΑΣΟΚ που αδικούνται, «όπως ο κ. Τσουκαλάς και η κ. Γιαννακοπούλου, τον κ. Καρχιμάκη», ενώ προέβλεψε μετεκλογικές συγκλίσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα.

Για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, δήλωσε ότι τη βλέπει θετικά, σημειώνοντας πως κάνει καλή δουλειά αλλά χρειάζεται σαφή πολιτική κατάληξη.

Ο κ. Καμμένος αναφέρθηκε επίσης στα ελληνοτουρκικά και στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και την NAVTEX της Τουρκίας. Αρχικά, χαρακτήρισε τη NAVTEX παράνομη, τονίζοντας ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Δήλωσε επίσης ότι δεν θεωρεί σκόπιμη συνάντηση Μητσοτάκη με την Τουρκία αυτή την περίοδο και όσο συνεχίζονται οι απειλές και οι προκλήσεις, όπως το casus belli και η NAVTEX.

Αναφερόμενος στις ΗΠΑ και την Τουρκία, χαρακτήρισε επικίνδυνο τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, κάνοντας λόγο για πολιτική «λιωσίματος των μειονοτήτων» από την Άγκυρα.