Στις 2 Φεβρουαρίου 1950, στο Μόναχο, πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή (Constantin Carathéodory) ένας Έλληνας επιστήμονας που άφησε σημαντικό αποτύπωμα στη σύγχρονη επιστήμη. Ένα λαμπρό μυαλό, από το οποίο μάλιστα ζήτησε βοήθεια για ένα πρόβλημα που «καίει» τη Σχετικότητα, ο ίδιος ο Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Από τα εργοτάξια στην κορυφή της επιστήμης

Η βιογραφία του Καραθεοδωρή δεν ξεκινά σε αμφιθέατρο. Ξεκινά σε μια ζωή με μετακινήσεις, γλώσσες, διπλωματία και μια Ευρώπη που αλλάζει ραγδαία. Γεννιέται στο Βερολίνο το 1873, μεγαλώνει σε μεγάλο βαθμό στις Βρυξέλλες και σπουδάζει μηχανικός.

Πριν γίνει ο μαθηματικός που θα αναφέρουν γενιές επιστημόνων, δουλεύει ως μηχανικός στην Αίγυπτος, σε έργο που συνδέεται με το Asyut Barrage. Εκεί, στις «νεκρές» ώρες, αντί να ξεκουράζεται, βουτά σε βιβλία Ανάλυσης και παίρνει την απόφαση που αλλάζει τα πάντα: αφήνει την ασφαλή καριέρα και επιστρέφει στην Ευρώπη για να αφοσιωθεί στα μαθηματικά.

Το Γκέτινγκεν και οι δάσκαλοι μιας χρυσής εποχής

Το επόμενο κεφάλαιο γράφεται στα κορυφαία πανεπιστήμια της Γερμανίας. Στο Humboldt University of Berlin ξεκινά συστηματικά τις σπουδές του στα μαθηματικά και λίγο μετά βρίσκεται στο University of Göttingen, ένα από τα μεγάλα εργαστήρια ιδεών της εποχής. Εκεί, κάνει διδακτορικό υπό τον Hermann Minkowski και κινείται δίπλα σε μορφές όπως ο David Hilbert και ο Felix Klein.

Η καριέρα του συνεχίζεται σε πανεπιστημιακές έδρες και τεχνικά ιδρύματα, από το Βόννη έως το Ανόβερο και το Μπρεσλάου, σημερινό Βρότσλαβ, πριν επιστρέψει στο Γκέτινγκεν.

Γιατί ο Καραθεοδωρή θεωρείται από τους κορυφαίους επιστήμονες του 20ού αιώνα

Ο Καραθεοδωρή έβαλε τη σφραγίδα του σε πεδία που σήμερα είναι θεμέλια για την Ανάλυση, την Πιθανότητα, τη Φυσική και ό,τι ακουμπά μαθηματική μοντελοποίηση.

Στη θεωρία μέτρου, η σκέψη του συνδέεται με τον τρόπο που «χτίζονται» μέτρα από πιο απλές κατασκευές, μια ιδέα που εμφανίζεται ξανά και ξανά όταν μιλάμε για τυχαίες μεταβλητές, ολοκληρώματα και σύγχρονες αποδείξεις. Στη γεωμετρία και στη βελτιστοποίηση, το όνομά του μπαίνει σε θεώρημα που εξηγεί πώς ένα σημείο μέσα σε ένα «κυρτό» σύνολο μπορεί να γραφτεί με λίγα μόνο σημεία-«μάρτυρες» γύρω του, κάτι που ακούγεται αφηρημένο, αλλά είναι εργαλείο σε αλγορίθμους και εφαρμογές.

Η θερμοδυναμική, η Σχετικότητα και η επιστολή που έμεινε

Υπάρχει όμως κι ένα πεδίο που δείχνει καθαρά τη σπάνια ικανότητά του να κινείται ανάμεσα σε καθαρά μαθηματικά και Φυσική: η θερμοδυναμική. Ο Καραθεοδωρή επιχείρησε μια αξιωματική θεμελίωση, μια διατύπωση που να στέκεται αυστηρά, χωρίς «τρύπες» λογικής, την ώρα που η Φυσική έψαχνε στερεό έδαφος κάτω από τις μεγάλες έννοιες όπως «θερμότητα» και «εντροπία». Η δουλειά του συνεχίζει να συζητιέται στη σύγχρονη βιβλιογραφία ακριβώς επειδή προσπάθησε να πει το δύσκολο με καθαρούς κανόνες.

Και κάπου εδώ μπαίνει ο Αϊνστάιν. Υπάρχει τεκμηριωμένη αλληλογραφία μεταξύ τους, με επιστολή του Αϊνστάιν προς τον Καραθεοδωρή στις 6 Σεπτεμβρίου 1916 και απάντηση του Καραθεοδωρή στις 16 Δεκεμβρίου 1916, καταγεγραμμένες στα Collected Papers του Αϊνστάιν.

Στο πιο διάσημο απόσπασμα που κυκλοφορεί από εκείνη την ανταλλαγή, ο Αϊνστάιν, εντυπωσιασμένος από μια μαθηματική «παράγωγη» που του έλυσε το τοπίο, φτάνει να γράψει: «If you, however, answer the question about the closed time trajectories, I will appear before you with my hands folded.»

Και η πιστή απόδοση στα ελληνικά: «Αν όμως απαντήσεις στο ερώτημα για τις κλειστές χρονοτροχιές, θα εμφανιστώ μπροστά σου με τα χέρια διπλωμένα.»

Δεν χρειάζεται να είσαι φυσικός για να πιάσεις το υπονοούμενο. Ο Αϊνστάιν μιλά για μια δυσκολία που ακουμπά τη δομή του χωροχρόνου. Ζητά από έναν μαθηματικό να φωτίσει ένα σκοτεινό σημείο με εργαλεία που εκείνος ξέρει καλύτερα: τις μεταβολές, τους μετασχηματισμούς, τη βαθιά γεωμετρία των εξισώσεων.

Η Ελλάδα, η Σμύρνη και μια βιβλιοθήκη που σώθηκε

Παρότι έζησε κυρίως εκτός Ελλάδας, η σχέση του με την ελληνική παιδεία ήταν ενεργή. Η ελληνική κυβέρνηση τού ζητά να οργανώσει ένα νέο πανεπιστήμιο στη Σμύρνη, την Ιωνική Πανεπιστημιακή προσπάθεια της εποχής. Ταξιδεύει στην Ευρώπη για να αγοράσει βιβλία και εξοπλισμό, κυνηγώντας την ιδέα μιας πανεπιστημιακής εστίας που θα στεκόταν στο ύψος των μεγάλων σχολών.

Όταν έρχεται η καταστροφή του 1922, ο Καραθεοδωρή καταφέρνει να διασώσει τη βιβλιοθήκη και μέρος του υλικού και να τα μεταφέρει στην Αθήνα, όπου διδάσκει και εργάζεται μέχρι να επιστρέψει στη Γερμανία.

Αργότερα, καλείται ξανά για ζητήματα αναδιοργάνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ διατηρεί έναν ρόλο ανθρώπου που βλέπει τη γνώση ως δημόσιο έργο.

Το Μόναχο και η υστεροφημία ενός «ήσυχου» γίγαντα

Από το 1924 και μετά, η έδρα του είναι στο Ludwig Maximilian University of Munich. Εκεί συνεχίζει να παράγει, να διδάσκει και να χτίζει σχολή, σε μια εποχή που η Ευρώπη περνά πολέμους, καθεστώτα, αναταράξεις. Εκλέγεται και στη Bavarian Academy of Sciences and Humanities, ενώ το 1928 γίνεται ο πρώτος visiting lecturer της American Mathematical Society και ταξιδεύει στις ΗΠΑ, με στάση και στο Harvard University.

Πεθαίνει στις 2 Φεβρουαρίου 1950 και, σύμφωνα με βιογραφικές αναφορές, ενταφιάζεται στο Waldfriedhof Munich.

Η κληρονομιά του σήμερα φαίνεται σε κάτι απλό: το όνομά του εμφανίζεται σαν «υπογραφή» σε εργαλεία που δουλεύουν αθόρυβα μέσα σε βιβλία, αποδείξεις, μοντέλα, εφαρμογές. Κι όταν ο Αϊνστάιν τον πλησιάζει με επιστολές, αυτό δεν είναι φιλοφρόνηση. Είναι ένδειξη ότι ο Καραθεοδωρή στεκόταν στο σημείο όπου η πιο προχωρημένη Φυσική χρειάζεται τα πιο καθαρά μαθηματικά για να προχωρήσει.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1709: Ο Αλεξάντερ Σέλκιρκ, Σκωτσέζος ναυτικός, διασώζεται έπειτα από τέσσερα χρόνια απομόνωσης σε ένα έρημο νησί στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου είχε ναυαγήσει. Η απίστευτη ιστορία της επιβίωσής του θα αποτελέσει την κύρια έμπνευση για το διάσημο μυθιστόρημα «Ροβινσώνας Κρούσος» του Ντάνιελ Ντεφόε, που θα εκδοθεί το 1719. Ο Σέλκιρκ είχε επιλέξει να μείνει στο νησί Μασατίερρα (σημερινό νησί Ροβινσώνας Κρούσος στη Χιλή), όταν διαφώνησε με τον καπετάνιο του πλοίου του, αγνοώντας πως θα περνούσε χρόνια απομονωμένος. Η ιστορία του έγινε σύμβολο ανθρώπινης αντοχής και επιβίωσης.

1828: Ιδρύεται η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, μετέπειτα Εθνική Τράπεζα, στην Αίγινα, και καθιερώνεται ο Φοίνικας ως εθνικό νόμισμα.

1848: Υπογράφεται η Συνθήκη Γουαδελούπης Χιντάλγκο που τερματίζει τον Μεξικανοαμερικανικό Πόλεμο και μεταβάλλει δραματικά τον χάρτη της Βόρειας Αμερικής.

1887: Γιορτάζεται για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες η Ημέρα της Μαρμότας (Groundhog Day) στο Punxsutawney της Πενσυλβάνια. Σύμφωνα με την παράδοση, η συμπεριφορά της μαρμότας χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της διάρκειας του χειμώνα, με τη γιορτή να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο γνωστά λαογραφικά έθιμα στις ΗΠΑ.

1911: Γιατροί από την Μινεσότα των ΗΠΑ ανακοινώνουν ότι ο τέτανος μπορεί να αντιμετωπισθεί με εμβολιασμό.

1922: Κυκλοφορεί στο Παρίσι το εμβληματικό μυθιστόρημα «Οδυσσέας» («Ulysses») του Τζέιμς Τζόις, ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά έργα του 20ού αιώνα. Η πρώτη έκδοση αριθμεί 1.000 αντίτυπα και προκαλεί αντιδράσεις, καθώς το βιβλίο χαρακτηρίζεται από τολμηρή γλώσσα, πειραματική αφήγηση και ριζοσπαστική προσέγγιση της λογοτεχνικής φόρμας. Λόγω του περιεχομένου του, ο «Οδυσσέας» θα λογοκριθεί και απαγορευτεί σε χώρες όπως η Βρετανία και οι ΗΠΑ, πριν τελικά αναγνωριστεί ως αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

1922: Στο Λος Άντζελες, ο σκηνοθέτης του βωβού κινηματογράφου Γουίλιαμ Ντέσμοντ Τέιλορ βρίσκεται νεκρός στο σπίτι του, με την υπόθεση να παίρνει γρήγορα διαστάσεις σκανδάλου, όταν διαπιστώνεται ότι δεν πρόκειται για φυσικό θάνατο αλλά για δολοφονία με πυροβολισμό. Η έρευνα δυσκολεύεται από το χάος της πρώτης ώρας και τη μεγάλη δημοσιότητα, ενώ στο επίκεντρο μπαίνουν και πρόσωπα της εποχής όπως η Μέιμπελ Νόρμαντ και η Μέρι Μάιλς Μίντερ, χωρίς να προκύψει ποτέ οριστική ταυτοποίηση δράστη. Η δολοφονία παραμένει ένα από τα πιο διάσημα ανεξιχνίαστα εγκλήματα της πρώιμης ιστορίας του Χόλιγουντ και τροφοδοτεί για χρόνια τη συζήτηση γύρω από τα όρια της διασημότητας, του κουτσομπολιού και της αυτορρύθμισης της βιομηχανίας.

1935: Δοκιμάζεται για πρώτη φορά ο πολύγραφος, πιο γνωστός ως ανιχνευτής της αλήθειας.

1937: Εγκαινιάζεται το νέο θέατρο της Μαρίκας Κοτοπούλη στον ουρανοξύστη του ΡΕΞ επί της οδού Πανεπιστημίου.

1943: Παραδίδονται στον Κόκκινο Στρατό οι τελευταίοι γερμανικοί θύλακοι στο Στάλινγκραντ, ολοκληρώνοντας τη Μάχη του Στάλινγκραντ έπειτα από περίπου 200 ημέρες συγκρούσεων. Η 6η Στρατιά της Βέρμαχτ, που είχε εγκλωβιστεί από τη σοβιετική αντεπίθεση της «Επιχείρησης Ουρανός», έχει ήδη καταρρεύσει σταδιακά, με τον στρατάρχη Φρίντριχ Πάουλους να έχει παραδοθεί νωρίτερα, και η τελική παράδοση σηματοδοτεί μια κομβική καμπή στο Ανατολικό Μέτωπο, καθώς η Γερμανία περνά οριστικά από την επίθεση στη στρατηγική άμυνα.

1947: Μία φωτεινή επιγραφή με το σύνθημα «Να φύγουν οι Άγγλοι» αναρτάται στην Ακρόπολη, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Οι δράστες συλλαμβάνονται και η αστυνομία ανακοινώνει ότι πίσω από το εγχείρημα κρύβεται κομμουνιστικός δάκτυλος.

1980: Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή του στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, προτείνει τη μόνιμη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.

1982: Στρατιωτικές δυνάμεις της Συρίας, με διαταγή του προέδρου της χώρας, Χαφέζ αλ Άσαντ, επιτίθενται κατά του χωριού Χαμάκαϊ και σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους, στην προσπάθειά τους να καταστείλουν εξέγερση των «Αδελφών Μουσουλμάνων».

1990: Ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος Φρεντερίκ ντε Κλερκ ανακοινώνει την άρση της απαγόρευσης του ANC και άλλων οργανώσεων, δίνοντας το σήμα για την αρχή του τέλους του απαρτχάιντ.

1995: Το διαστημικό λεωφορείο Discovery ξεκινά το παρθενικό του ταξίδι.

1998: Γενικεύονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς εθνικών οδών, λιμανιών και υπουργείων. Στη Λάρισα, εκατοντάδες τρακτέρ παρατάσσονται στην εθνική οδό, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Ρέππας αποκλείει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, παραπέμποντας τους αγρότες στον υπουργό Γεωργίας.

2006: Σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών εις βάρος του ίδιου του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κώστα Καραμανλή, στελεχών της κυβέρνησης και άλλων παραγόντων της δημόσιας ζωής αποκαλύπτεται σε κοινή συνέντευξη τύπου των υπουργών Επικρατείας, Θόδωρου Ρουσόπουλου, Δικαιοσύνης, Αναστάση Παπαληγούρα, και Δημόσιας Τάξης, Γιώργου Βουλγαράκη.

2015: Ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, συναντά τον Βρετανό ομόλογό του, Τζορτζ Όσμπορν, και παράγοντες του Σίτι του Λονδίνου. Tα αγγλικά ΜΜΕ σχολιάζουν την επιμελώς ατημέλητη εμφάνιση του έλληνα υπουργού Οικονομικών, κάνοντας λόγο για «παλτό εμπόρου ναρκωτικών και ύφος τραγουδιστή των 90s».

Γεννήσεις

1782 – Ανρί ντε Ρινί (Henri de Rigny, γνωστός και ως Δεριγνύ στην Ελλάδα, 2 Φεβρουαρίου 1782 – 6 Νοεμβρίου 1835), Γάλλος ναύαρχος, γνωστός στην Ελλάδα ως Δεριγνύ, από τους τρεις συμμαχικούς αρχηγούς που πρωταγωνίστησαν στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827, όταν οι στόλοι Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας συνέτριψαν τον οθωμανοαιγυπτιακό, ανοίγοντας τον δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Αργότερα διακρίθηκε και ως πολιτικός, αναλαμβάνοντας υπουργός Ναυτικών και Εξωτερικών στη Γαλλία.

1787 – Νικηταράς (Νικήτας Σταματελόπουλος, περ. 1787 – 25 Σεπτεμβρίου 1849), Έλληνας αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, από τις πιο θρυλικές μορφές της Ρούμελης και του Μοριά. Έμεινε γνωστός ως «Τουρκοφάγος» για τη δράση του στα Δερβενάκια, όπου η συμβολή του θεωρείται καθοριστική στην αναχαίτιση των Οθωμανών. Ξεχώρισε και για την τιμιότητά του, αποφεύγοντας τη λεία, ενώ μετά την Απελευθέρωση βρέθηκε στο περιθώριο και γνώρισε φτώχεια και διώξεις, στοιχείο που τον έκανε σύμβολο αδικημένου αγωνιστή.

1882 – Τζέιμς Τζόις (James Joyce, 2 Φεβρουαρίου 1882 – 13 Ιανουαρίου 1941), Ιρλανδός συγγραφέας, από τις πιο επιδραστικές μορφές του λογοτεχνικού μοντερνισμού. Με τον «Οδυσσέας» άλλαξε τους κανόνες του μυθιστορήματος, καθιερώνοντας τεχνικές όπως η ροή συνείδησης και η τολμηρή γλωσσική μίξη. Προηγήθηκαν οι «Δουβλινέζοι» και «Το πορτρέτο του καλλιτέχνη σε νεαρή ηλικία», ενώ το «Finnegans Wake» θεωρείται κορυφή πειραματισμού, τόσο δύσκολο όσο και μυθικό.

1977 – Σακίρα (Shakira, 2 Φεβρουαρίου 1977 – ), Κολομβιανή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και performer, που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο ενώνοντας Λατινικούς ρυθμούς με ποπ και ροκ αισθητική. Το διεθνές της crossover την εκτόξευσε με επιτυχίες όπως «Hips Don’t Lie» και «Waka Waka», ενώ ξεχωρίζει για την εκρηκτική σκηνική παρουσία και το χαρακτηριστικό της χορευτικό ύφος. Έχει κερδίσει πολλαπλά Grammy και Latin Grammy και ανέπτυξε έντονη φιλανθρωπική δράση μέσω του Barefoot Foundation.

1979 – Φανή Χαλκιά (2 Φεβρουαρίου 1979 – ), Ελληνίδα αθλήτρια (400 μ. με εμπόδια), που έγραψε ιστορία ως χρυσή Ολυμπιονίκης στην Αθήνα το 2004. Σημείωσε Ολυμπιακό ρεκόρ στα ημιτελικά και στον τελικό κατέκτησε το χρυσό μπροστά στο ελληνικό κοινό, σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της διοργάνωσης. Η επιτυχία της την καθιέρωσε ως μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες των δρόμων ταχύτητας, με διακρίσεις και σε μεγάλες διοργανώσεις.

1987 – Ζεράρ Πικέ (Gerard Piqué, 2 Φεβρουαρίου 1987 – ), Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής, κεντρικός αμυντικός, από τους πιο πολυνίκες της γενιάς του. Με την Μπαρτσελόνα κατέκτησε πολλαπλά πρωταθλήματα και Champions League, ενώ με την Εθνική Ισπανίας πήρε Μουντιάλ το 2010 και Euro το 2012, ως βασικό στέλεχος μιας ιστορικής ομάδας. Μετά την αποχώρησή του στράφηκε δυναμικά στο επιχειρείν και στα sports projects, με πιο γνωστό την Kings League.

Θάνατοι

1950 – Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή (13 Σεπτεμβρίου 1873 – 2 Φεβρουαρίου 1950), Έλληνας μαθηματικός διεθνούς κύρους, με έργο στην πραγματική και μιγαδική ανάλυση, στον λογισμό μεταβολών και κυρίως στη θεωρία μέτρου. Το θεώρημα επέκτασης του Καραθεοδωρή θεωρείται θεμέλιο για την οικοδόμηση της μέτρησης τύπου Ανρί Λεμπέγκ. Συνδέθηκε και με το εγχείρημα του Ιωνικό Πανεπιστήμιο Σμύρνης, ενώ σώζεται αλληλογραφία του με τον Άλμπερτ Αϊνστάιν για μαθηματικά ζητήματα.

1970 – Μπέρτραντ Ράσελ (Bertrand Russell, 18 Μαΐου 1872 – 2 Φεβρουαρίου 1970), Άγγλος φιλόσοφος, μαθηματικός και συγγραφέας, από τους θεμελιωτές της αναλυτικής φιλοσοφίας και της σύγχρονης λογικής. Συνυπογράφει με τον Άλφρεντ Νορθ Γουάιτχεντ τα «Principia Mathematica», επιδιώκοντας να θεμελιώσει τα μαθηματικά στη λογική, ενώ η «παράδοξη» του Ράσελ έγινε κλασικό σημείο αναφοράς. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1950 και ξεχώρισε ως δημόσιος διανοούμενος με έντονη αντιπολεμική δράση.

