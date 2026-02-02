Ο Ζέλσον Μάρτινς θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού και τα επόμενα χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ, του οποίου το συμβόλαιο έληγε το προσεχές καλοκαίρι, βρισκόταν ήδη σε συζητήσεις με τους «ερυθρόλευκους», παρότι υπήρχε ρήτρα μονομερούς επέκτασης από την πλευρά του συλλόγου. Η διοίκηση του Ολυμπιακού, ωστόσο, επέλεξε να «δέσει» τον 30χρονο winger με νέο συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του.

Έτσι, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για αναπροσαρμογή της συμφωνίας, η οποία προβλέπει βελτιωμένες οικονομικές απολαβές για τον Μάρτινς, με το μόνο που απομένει πλέον να είναι οι επίσημες ανακοινώσεις.

Στα 2.5 χρόνια παρουσίας του στον Ολυμπιακό, ο Ζέλσον Μάρτινς έχει καταγράψει 76 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 13 γκολ και 16 ασίστ. Τη φετινή σεζόν μετρά 24 εμφανίσεις σε Super League, Champions League και Κύπελλο, έχοντας σημειώσει τέσσερα γκολ και μία ασίστ, με τα τρία τέρματά του να έρχονται στο Champions League, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μέχρι τα playoffs της διοργάνωσης.