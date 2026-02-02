Η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ, σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, και με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

Η σειρά αφηγείται την ιστορία του Παύλου, ενός ταλαντούχου απόφοιτου Ιατρικής, του οποίου η ζωή ανατρέπεται δραματικά έπειτα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτρια και σύντροφός του από τα μαθητικά τους χρόνια. Προσπαθώντας να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος και να βρει ξανά τον εαυτό του, ο Παύλος αφήνει πίσω του τα πάντα και χτίζει μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό, ακριτικό νησί.

Εκεί, η καθημερινή του επαφή με τους ανθρώπους του τόπου θα τον φέρει αντιμέτωπο με στοιχειωμένα μυστικά, απρόσμενες αποκαλύψεις και δυνατούς έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη ζωή του. Καθώς το παρόν μπλέκεται επικίνδυνα με το παρελθόν, ο Παύλος θα ανακαλύψει ότι όσα προσπαθείς να ξεχάσεις μπορούν να σε βρουν ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σημείο…

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτος

Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης, Κάτια Παπαϊωάννου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Καρανικόλας

Μουσική: Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου

Εκτέλεση παραγωγής: VIEW MASTER FILMS

Παραγωγοί: Γιώργος Κυριάκος, Κώστας Λαμπρόπουλος

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου (Παύλος), Δανάη Σκιάδη (Μαρία), Θοδωρής Αθερίδης (Σταμάτης), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Μάνος), Θανάσης Μπανούσης (Γιώργος), Παναγιώτα Παπαδημητρίου (Βασιλική), Ανδρέας Λαμπρόπουλος (Λάζαρος), Θάνος Αλεξίου (Πέτρος), Νίκος Μέλλος (Στρατής), Ελευθερία Κόμη (Λένα), Θάλεια Παπακώστα (Λίζα) και η Ναταλία Τσαλίκη

Επεισόδιο 1ο: «Η επέτειος»

Σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου, ο Παύλος, ένας γιατρός που έχει επιλέξει να ζήσει απομονωμένος, για να ξεφύγει από ένα βαρύ προσωπικό τραύμα, προσφέρει φροντίδα στους λιγοστούς κατοίκους. Η άφιξη της Μαρίας και του έφηβου γιου της, Γιώργου, στο παλιό οικογενειακό τους σπίτι, ταράζει τις εύθραυστες ισορροπίες της μικρής κοινωνίας και φέρνει στην επιφάνεια μνήμες που όλοι προσπαθούν να κρατήσουν θαμμένες. Την ίδια στιγμή, η ισχυρή Δέσποινα συγκρούεται με τη δήμαρχο για το μέλλον του νησιού, αποκαλύπτοντας υπόγειες εντάσεις και αντικρουόμενα συμφέροντα. Καθώς οι ζωές των κατοίκων διασταυρώνονται, γίνεται σαφές πως το νησί κρύβει παλιά τραύματα και τίποτα δεν μένει πραγματικά στο παρελθόν. Η γέννηση ενός ζώου, προμηνύει το κακό που έρχεται στον τόπο.

Επεισόδιο 2ο: «Η άφιξη»

Ένα ξαφνικό περιστατικό υγείας φέρνει τη Μαρία και τον γιο της, Γιώργο, στο ιατρείο του Παύλου, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική τους συνάντηση και ανοίγοντας έναν εύθραυστο δεσμό εμπιστοσύνης. Καθώς η Μαρία προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της βρίσκοντας δουλειά στο καφενείο της Δέσποινας, έρχεται αντιμέτωπη με ισορροπίες και άγραφες ιεραρχίες του νησιού. Την ίδια στιγμή, ο Σταμάτης εμπλέκεται πιο βαθιά στις σκοτεινές μεταφορές της Δέσποινας, ενώ το παρελθόν του σπιτιού της Μαρίας αρχίζει να ξετυλίγεται μέσα από γράμματα, φήμες και μισόλογα. Στο πρώτο συμβούλιο του νησιού, οι παλιοί διχασμοί ξυπνούν, προμηνύοντας ότι τίποτα δεν θα μείνει κρυφό για πολύ.

Γνωρίζουμε τους ήρωες της νέας σειράς

Ο Παύλος (Ανδρέας Κωνσταντίνου), ένας γιατρός, βρίσκεται χρόνια στο ακριτικό νησί, αφού ολοκλήρωσε το αγροτικό του, ζώντας μια σχεδόν ασκητική ζωή. Το βλέμμα του σκληρό, πάντα μοιάζει να κρύβει κάτι, την ώρα που ο ίδιος παλεύει να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος και το μετατραυματικό σοκ, από το οποίο πάσχει. Ο Παύλος μεγάλωσε και σπούδασε στην Αθήνα, σε μια φτωχή οικογένεια. Όταν ξεκίνησε να ονειρεύεται μια μεγάλη ζωή στην Ιατρική, με σύμμαχο του τη σύντροφό του Λίζα, επίσης απόφοιτο Ιατρικής, η πραγματικότητα ήρθε να του αλλάξει τα σχέδια. Ένα μοιραίο αυτοκινητικό δυστύχημα πήρε τη ζωή της Λίζας και του παιδιού τους που κυοφορούσε, με τον ίδιο να καταρρέει μπροστά στη διπλή απώλεια. Ο Παύλος παλεύοντας με την απώλεια της αγαπημένης του και τις τύψεις ότι θα μπορούσε να έχει αποφύγει την σύγκρουση, θα αποσυρθεί στο ακριτικό νησί, ως ένα είδος αυτοεξορίας. Πάντα λιγομίλητος και απομονωμένος στο μικρό σπιτάκι όπου ζει στην άκρη του νησιού, με μοναδικό του φίλο, τον ψαρά γερο- Σταμάτη, θα παλέψει με τα τραύματα του παρελθόντος, αλλά όταν χρειαστεί θα υψώσει το ανάστημά του, για να προστατέψει του κατοίκους.

Η Μαρία (Δανάη Σκιάδη), μια χωρισμένη μητέρα, θα εμφανιστεί στο νησί με τον 16χρονο γιο της, για να χτίσει μια καινούρια ζωή, στην οικογενειακή της κληρονομιά. Εκεί, στο τελευταίο νησί, θα προσπαθήσει να ξεφύγει από τον κακοποιητικό της γάμο και να χαρίσει μια ανέμελη ζωή στον γιο της, μακριά από όλους και από όλα. Σύντομα, θα έρθει αντιμέτωπη με τη νοσηρότητα της μικρής κλειστής κοινωνίας και των ανθρώπων της, αφού η άφιξή της και η απόφασή της να επανακατοικήσει το σπίτι, θα φέρει συγκρούσεις. Η Μαρία, θα παλέψει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον γιο της, ο οποίος παρά τις αντιξοότητες θα βρει τη γαλήνη που του έλλειπε από την μεγαλούπολη. Εργατική, θα χτίσει μια καινούρια ζωή στο νησί, θα αναμειχθεί με την τοπική κοινωνία και θα βρει για λίγο, την ηρεμία που τόσο αναζητούσε. Πάντα χαμογελαστή, αλλά με βλέμμα σκοτεινό, προσπαθώντας να θάψει ένα μεγάλο μυστικό που κρύβει. Δυναμική και έτοιμη να αντιμετωπίσει τα πάντα, δε θα διστάσει όταν χρειαστεί να προστατέψει τον γιο της, να συγκρουστεί με κραταιά άτομα του νησιού.

Ο Γιώργος (Θάνος Μπανούσης), είναι ένας έφηβος, που μεγαλώνει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, σε μια χαοτική μεγαλούπολη, με την απουσία της μητέρας του, η οποία κάνει δουλειές του ποδαριού για να επιβιώσουν. Ο Γιώργος είναι εντελώς αρνητικός με τη βεβιασμένη μετακόμισή τους στο νησί, αφού ο τόπος, του είναι εντελώς ξένος, αλλά ταυτόχρονα δείχνει κατανόηση μπροστά στην ανάγκη της μητέρας του να ξεφύγει από τον κακοποιητικό του πατέρα. Ο ίδιος θα μπει σε ένα ταξίδι πρώιμης ενηλικίωσης, αφού θα αναγκαστεί από νωρίς να αναλάβει τον ρόλο του προστάτη για τη μητέρα του και η βιαστική μετακόμισή του στο νησί, θα τον αναγκάσει να βγει από το καβούκι του. Όσο ξένη όμως και αφιλόξενη του μοιάζει στην αρχή η θάλασσα, στην πορεία θα γίνει το καταφύγιό του. Ο Γιώργος αυτοσαρκάζεται συνεχώς και αντιμετωπίζει τη ζωή με χιούμορ, κι όταν καταφέρει να βρει τη γαλήνη που τόσο αποζητά στο ήσυχο περιβάλλον του νησιού, θα μπορέσει και να ανθίσει. Στο νησί θα κάνει φίλους, θα ανακαλύψει τη φύση, θα αναμετρηθεί με τη θάλασσα, θα γίνει στήριγμα για τη μητέρα του, αλλά η συναναστροφή του με το περιβάλλον της Δέσποινας, κρύβει κινδύνους για εκείνον…

Ο Σταμάτης (Θοδωρής Αθερίδης), ο σοφός ψαράς του νησιού, ζει απομονωμένος στο μικρό του σπίτι στην άκρη του νησιού, το οποίο γειτονεύει με αυτό του Παύλου. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο νησί, τελείωσε κάποιες τάξεις του Δημοτικού, με τη θάλασσα να είναι από νωρίς η μεγάλη του αγάπη, μπαίνοντας στη δουλειά του πατέρα του, ως σφουγγαράς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να λείπει σε πολύμηνα ταξίδια στη θάλασσα, αφήνοντας έτσι πίσω την προσωπική του ζωή και χάνοντας τον παιδικό του έρωτα, η οποία μετακόμισε στην Αθήνα. Η νόσος του δύτη θα τον αναγκάσει να σταματήσει το επάγγελμά του, οδηγώντας τον στην απομόνωση, αναλαμβάνοντας πλέον να κάνει δρομολόγια εφοδιασμού για το νησί, από το απέναντι μεγαλονήσι. Τραχύς, αντικοινωνικός και απόλυτος, θα απομονωθεί στη μοναχική ζωή ενός παρατηρητή. Έχει παραχωρήσει το σπίτι δίπλα από το δικό του στον Παύλο και με τα χρόνια μεταξύ τους αναπτύχθηκε μια σχέση που κινείται ανάμεσα στην πατρικότητα και τη φιλία. Έζησε το νησί στα μεγαλεία του, όταν ήταν γεμάτο από κόσμο και γνωρίζει όλους τους θρύλους του τόπου. Στο νέο ξεκίνημα της Μαρίας και του Γιώργου, με τον μικρό να τον βοηθάει να έρθει ξανά κοντά με τον παιδικό του έρωτα, ο Σταμάτης θα επιδιώξει να κερδίσει μια δεύτερη ευκαιρία, για όλα αυτά που δεν έζησε…

Η Δέσποινα (Μαρία Καλλιμάνη), κραταιή φυσιογνωμία του νησιού, επιχειρηματίας και ηγετική προσωπικότητα, μοιάζει να κάνει κουμάντο, χρησιμοποιώντας θεμιτά και αθέμιτα μέσα. Ιδιοκτήτρια του τοπικού καφενείου, της ταβέρνας και του mini market, ελέγχει όλο το νησί και μαζί με τους δυο γιους της και τον άντρας της, υποκινεί υπόγεια τις αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας. Η υπέρμετρη φιλοδοξία της, την έχει οδηγήσει σε μια στρατηγική εξωστρέφειας, ώστε να φέρει τουρισμό στο νησί και να εξελίξει τις επιχειρήσεις της. Η ανάγκη της όμως είναι να αναλάβει τη δημαρχεία του τόπου και να αποκτήσει μεγαλύτερη εξουσία και δύναμη στο νησί. Συχνά έρχεται σε σύγκρουση με την υπάρχουσα διοίκηση και άλλη μια δυναμική γυναίκα τη Λένα, η οποία αρνείται να αλλοιώσει την ταυτότητα του νησιού, προτιμώντας να διατηρήσει ανέπαφη την αυθεντικότητα του τόπου. Όταν το παράνομο δίκτυο του νησιού, του οποίου η Δέσποινα ηγείται για χρόνια, αποκαλυφθεί, θα συγκρουστεί με τον νόμο σε μια μάχη που θα τη θέσει εκτός. Μια χειριστική μητέρα και σύζυγος, θα οδηγηθεί σε ένα ταξίδι rise and fall, με μεγαλύτερη απώλεια την καταστροφή της οικογένειάς της.

Ο Πέτρος (Θάνος Αλεξίου), ο άντρας της Δέσποινας, ένας εσωστρεφής άνθρωπος, χαμηλών τόνων, ζει μένοντας στη σκιά της δυναμικής γυναίκας του, ως ένας παρατηρητής που αδυνατεί να πάρει θέση. Κάνει τα στραβά μάτια μπροστά στις δραστηριότητές της, ενώ προσπαθεί να βρει τον εαυτό του στα στενά όρια ενός τόπου, που μοιάζει να τον καταπιέζει. Φοβισμένος, παλεύει να φέρει τις ισορροπίες στην οικογένειά του και να βοηθήσει τα παιδιά του να βρουν τον δρόμο τους, ενώ μέρα με τη μέρα γίνεται μάρτυρας και συνένοχος της βίας που ασκεί η Δέσποινα στο νησί, χωρίς να έχει τη δύναμη να τη σταματήσει.

O Λάζαρος (Ανδρέας Λαμπρόπουλος), ο μικρός γιος της της Δέσποινας, παγιδευμένος σε μια κλειστή κοινωνία και μια μητριαρχική οικογένεια, παλεύει να βρει τον εαυτό του. Χάνεται με τις ώρες στο μικρό λιμανάκι του νησιού και ονειρεύεται μια ζωή μακριά από τον τόπο του, την ώρα που η μητέρα του Δέσποινα, προσπαθεί να τον βάλει όλο και πιο βαθιά στις μπίζνες της στο νησί. Είναι ευαίσθητος και ονειροπόλος και έρχεται μονίμως σε κόντρα με τον μεγαλύτερο αδερφό του Στρατή, που θέλει να κάνει κουμάντο στο νησί, ακολουθώντας τα χνάρια της μητέρας του. Θα προσπαθήσει να δραπετεύσει, με τη μητέρα του να του κλείνει συνεχώς τον δρόμο. Η φουρνάρισσα του νησιού, η Βασιλική, είναι η μοναδική του φίλη, με την οποία συνεχώς ονειρεύονται νέους ορίζοντες. Εμπλεκόμενος στις παράνομες δουλειές της μητέρας του, θα είναι αυτός που θα πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα, μπροστά στις επιλογές της Δέσποινας.

Ο Στρατής (Νίκος Μέλλος), ο μεγαλύτερος γιος της Δέσποινας, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο νησί και είναι το δεξί χέρι της μητέρα του, αφού τρέχει όλες τις δουλειές της, που πολλές φορές ακροβατούν στα όρια της παρανομίας. Σκληρός και απρόσιτος, παγιδευμένος στο προφίλ του αρρενωπού και μάτσο, γυρίζει με το παπάκι του το νησί και κάνει ντίλιες. Τα βράδια ξενυχτάει μέχρι αργά, πίνοντας με τον θείο του Γόη, ενώ τη μέρα… χορεύει στους ρυθμούς της μητέρας του. Έχοντας αφομοιώσει τα χαρακτηριστικά της, γίνεται χειριστικός με τους ανθρώπους και κυρίως με τη Βασιλική, όπου εκμεταλλευόμενος τον έρωτά της για εκείνον, θα την μπλέξει στις παράνομες δραστηριότητες του.

Η Λένα (Ελευθερία Κόμη) η δυναμική δήμαρχος του νησιού, μια γυναίκα χωρίς οικογένεια, που έχει αφιερωθεί στο έργο της, παλεύει καθημερινά για την πρόοδο του τόπου, με προσωπικό τίμημα. Η Λένα ζει τα τελευταία 15 χρόνια στο νησί, μετά από ένα burn out στη διαφημιστική εταιρεία όπου εργαζόταν για χρόνια, στην Αθήνα. Φτάνοντας στο μέρος κατάλαβε ότι η ήσυχη ζωή ενός μικρού νησιού είναι αυτό που πραγματικά θέλει και από τότε έχει δοθεί ολοκληρωτικά στον τόπο. Η ανάγκη της να διατηρήσει την παραδοσιακή ταυτότητα του τόπου, τη φέρνει συχνά σε σύγκρουση με τη Δέσποινα και τις απόψεις της για τουριστική εκμετάλλευση του μέρους. Από τις μηχανορραφίες της Δέσποινας, θα χάσει τη δημαρχία, ενώ θα παραμείνει σταθερά μια από τις φωνές λογικής, σε σχέση με τις δεισιδαιμονίες για το σπίτι της Μαρίας.

Ο Μάνος (Μιχάλης Ιατρόπουλος), ή αλλιώς Γόης, ένα παρατσούκλι που διατηρεί για χρόνια, είναι ο αδερφός της Δέσποινας. Φυτοζωεί εις βάρος της αδερφής του, μένοντας ακόμη στο ένδοξο κατ’ αυτόν παρελθόν του, ως το μεγάλο «καμάκι» του νησιού. Διεκδικεί αυτά που θέλει, με άγαρμπο τρόπο, κάτι που πολλές φορές τον οδηγεί να παραβιάζει τα όρια. Λαϊκός, τραχύς και οξύθυμος, ένας αιώνιος εργένης, βυθισμένος σε καταχρήσεις, με μεγάλη του αγάπη τον τζόγο. Συχνά εκθέτει τη Δέσποινα με τη συμπεριφορά του, με εκείνη να συγχωρεί πολλές φορές τα λάθη του. Αυτή η παθητικότητά του θα τον οδηγήσει νομοτελειακά, να πληρώσει το τίμημα των πράξεών του.

H Βασιλική (Παναγιώτα Παπαδημητρίου), ανιψιά της δημάρχου και ιδιοκτήτριας του τοπικού φούρνου, έχει αναλάβει να τρέχει την επιχείρηση, αφού από μικρή μεγάλωσε μέσα στον φούρνο και ξέρει όλα τα μυστικά. Είναι εξωστρεφής, ένας comic relief χαρακτήρας, που ψάχνει συνεχώς να βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του Στρατή, με εκείνον να τη χειραγωγεί και να την εκμεταλλεύεται. Είναι φορές που παρέα με τον Λάζαρο ονειρεύεται μια ζωή μακριά από τα στενά όρια του τόπου. Ψύχραιμη φωνή της λογικής, με καλή καρδιά, θα βρεθεί παγιδευμένη στα στενά όρια του τόπου, στον οποίο ζει. Η τυφλή εμπιστοσύνη που τρέφει προς τον Στρατή, θα την μπλέξει σε περιπέτειες που δεν είχε ποτέ φανταστεί. Η Βασιλική διανύοντας το προσωπικό της ταξίδι, θα ανακαλύψει τη δύναμη που κρύβει μέσα της…

Η Λίζα (Θάλεια Παπακώστα), απόφοιτος Ιατρικής, ονειρεύεται να πραγματοποιήσει το αγροτικό της, σε έναν μικρό τόπο, ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες της, κάπου που θα την έχουν ανάγκη. Μεγαλώνοντας στα στενά όρια μιας αυστηρής οικογένειας γιατρών, νομοτελειακά ακολούθησε το επάγγελμα των γονιών της, αλλά προσπαθεί να χαράξει τον δικό της δρόμο, αψηφώντας τις πιέσεις τους, να εργαστεί στην ιδιωτική τους κλινική. Είναι ερωτευμένη με τον Παύλο και παρά τις διαφωνίες τους, είναι πάντα δίπλα του, στηρίζοντάς τον στις αποφάσεις του. Γλυκιά και προσιτή, γεμάτη όνειρα και επιδιώξεις, θα πέσει θύμα ενός μοιραίου αυτοκινητικού δυστυχήματος, ενώ χωρίς να το γνωρίζει είναι έγκυος στο παιδί του Παύλου. Θα εμφανίζεται μέσα από τα όνειρα του Παύλου και τα flash backs του μετατραυματικού του σοκ, από το οποίο πάσχει, σαν μια τραγική φιγούρα του παρελθόντος του, που δεν πρόλαβε να ζήσει όσα ονειρεύτηκε.