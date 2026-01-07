Για την επικριτική στάση που κράτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης προς το πρόσωπο του Γιάνη Βαρουφάκη αναφορικά με τις αποκαλύψεις που έκανε ο ίδιος για το παρελθόν του, μίλησε ο υπουργός Υγείας το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου.

Θυμίζεται ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης, στο podcast της Γαίας Μερκούρη και με αφορμή ερώτηση για τα rave πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ουσίες, είχε απαντήσει: «Έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε αρχικά: «Θέλω να σας πω τι έπαθα και γιατί έκανα αυτή την ανάρτηση εχθές όπου τον είπα “καραγκιόζη”. Αρχικά, ζητώ συγγνώμη από τον Καραγκιόζη, γιατί ο Καραγκιόζης είναι συμπαθής φιγούρα και μεγάλο κομμάτι της παράδοσής μας. Ο κ. Βαρουφάκης είναι ένα δημόσιο πρόσωπο που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη νεολαία, αυτό έχει αποδειχθεί και εκλογικά και από τις πωλήσεις των βιβλίων του και από τις ομιλίες του».

«Αποφασίζει να μοιραστεί την εμπειρία του από τη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν, το έχουν κάνει και άλλα δημόσια πρόσωπα. Είναι ο πρώτος που ακούω στη ζωή μου -και μάλιστα πολιτικός- που να μοιράζεται την εμπειρία του όχι για να πει πόσο λάθος έκανε, πόση ζημιά έκανε και πόσο καλεί αυτόν που τον ακούει να μην το κάνει, μπας και φρενάρει κάποιον από το δικό του λάθος, αλλά ο οποίος -με τη συνήθη ελαφρότητα του Γιάνη με ένα “ν”- αρχίζει να μας λέει ότι πήρε ecstasy, ότι ήταν η πιο εκπληκτική εμπειρία της ζωής του (…) και ότι δυστυχώς είναι πολύ βαρετός τύπος (…) δεν ξαναπήρε ecstasy και ότι τώρα ψάχνει χόρτο και δεν του δίνουν», συμπλήρωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Σας το λέω αυτό τώρα και ως υπουργός Υγείας, αλλά και ως γονέας που βγαίνουν τα παιδιά μας και διασκεδάζουν με τους φίλους τους: Κάποιος από τους φίλους τους μπορεί να πει “τον γουστάρω τον Γιάνη με ένα “ν” και αφού εκείνος έκανε 16 ώρες πάρτι με το ecstasy να πάω να δοκιμάσω κι εγώ”. Και πάρει ecstasy το παιδάκι αυτό και πεθάνει… Ξέρετε ότι παιδιά που έχουν πάρει μισό χάπι ecstasy, έχουν πεθάνει; Ξέρετε πόσο επικίνδυνο ναρκωτικό είναι; Δεν έχετε καταλάβει… Η κατανάλωση μιας μικρής ποσότητας μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό, καρδιακή ανακοπή επιτόπου… Ποιος θα φταίει μετά; Ο Γεωργιάδης που είπε τον Βαρουφάκη “καραγκιόζη”;».