Φως σε μια από τις πλέον σοκαριστικές υποθέσεις στα δικαστικά χρονικά καλείται να ρίξει το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο με πρωταγωνιστές ένα ζευγάρι πρώην αστυνομικών που κατηγορείται για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος των ανηλίκων παιδιών τους.

Η αυλαία της υπόθεσης άνοιξε, ωστόσο, η δίκη ουσιαστικά θα ξεκινήσει στις 3 Φεβρουαρίου με ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης, το Δεκέμβριο του 2024, σόκαρε καθώς οι καταγγελίες αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και ακραία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Τα παιδιά έχουν κάνει λόγο για περιστατικά άγριας βίας που βίωναν μέσα στο σπίτι τους με κεντρικά πρόσωπα τους γονείς τους, αλλά και σκηνές κακοποίησης της μητέρας τους από τον πατέρα.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά τις καταγγελίες της 35χρονης μητέρας, η οποία είναι και η ίδια αντιμέτωπη με βαρύτατες κατηγορίες και σήμερα επέλεξε να μην εμφανιστεί στο δικαστήριο και να εκπροσωπηθεί από το συνήγορό της.

Το ζευγάρι κατηγορείται από κοινού για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τα αδικήματα να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο 46χρονος πατέρας, ο οποίος υπηρετούσε στη Βουλή, και αντιμετωπίζει συνολικά 12 αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων βιασμό, πορνογραφία ανηλίκων με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, έχει αρνηθεί από την πρώτη στιγμή τις κατηγορίες αποδίδοντας την εμπλοκή του σε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που, όπως λέει, αντιμετωπίζει η σύζυγός του την οποία κατηγορεί, με τη σειρά του, ότι χειραγωγεί τα παιδιά τους.

Η 35χρονη, πρώην αστυνομικός, ισχυρίζεται ότι δρούσε υπό το καθεστώς φόβου και εξαναγκασμού περιγράφοντας ένα σύζυγο που απειλούσε τη ζωή της ίδιας αλλά και των παιδιών τους.

Η δίκη ξεκίνησε με καθυστέρηση καθώς ζήτησε την εξαίρεσή της η πρόεδρος που είχε κληρωθεί και έτσι στην Έδρα ανέβηκε άλλη δικαστική λειτουργός.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος οδηγήθηκε στη δικαστική αίθουσα νωρίς το πρωί συνοδεία αστυνομικής δύναμης ενώπιον του δικαστηρίου, δήλωσε ότι είναι εν διαστάσει με τη σύζυγό του και πατέρας έξι παιδιών.

Το δικαστήριο διόρισε πραγματογνώμονα ψυχολόγο για την εξέταση της κατηγορουμένης, η οποία είναι και μάρτυρας στη δίκη.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση της πρώην αστυνομικού σημείωσε ότι η κατηγορούμενη είχε εξεταστεί με εντολή του ανακριτή και είχε κριθεί αξιόπιστη.

Τελικά, η δίκη διακόπηκε για τις 3 Φεβρουαρίου καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης δήλωσε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα ασθένειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2025 οι δύο κατηγορούμενοι αποτάχθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. μετά από πειθαρχική διαδικασία.