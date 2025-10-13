Την απόταξη από το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. αποφάσισε το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τον αστυνομικό της Βουλής και τη σύζυγό του (επίσης αστυνομικό με οργανική θέση στη ΓΑΔΑ), που κατηγορούνται για την υπόθεση κακοποίησης και βιασμού των ανήλικων παιδιών τους.

Η τυπική, μάλλον, συνεδρίαση έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου βρέθηκε ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου το πρώην ζευγάρι. Η απόφαση που εκδόθηκε αμέσως μετά από τους ανώτατους αξιωματικούς του Σώματος προβλέπει την απόταξη και των δύο από την ΕΛ.ΑΣ., μετά το βαρύ κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος τους.

Να θυμίσουμε ότι ο 46χρονος, πρώην πλέον αστυνομικός, βρίσκεται προφυλακισμένος στο κατάστημα κράτησης Τριπόλεως, ενώ η 36χρονη, επίσης πρώην αστυνομικός, κρατείται κι αυτή. Το πρώην ζευγάρι κατηγορείται -σε ποινικό επίπεδο- από κοινού για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τα αδικήματα να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο 46χρονος, όμως, αντιμετωπίζει συνολικά 12 βαριές κατηγορίες, μεταξύ αυτών: βιασμό κατ’ εξακολούθηση, βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή), ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση.