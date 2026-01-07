Μόλις 20 λεπτά από τις Βρυξέλλες κι ένα τέταρτο από το αεροδρόμιο της βελγικής πρωτεύουσας, υπάρχει μια πόλη, που μοιάζει ο χρόνος να έχει σταματήσει σε αυτήν, όμως την ίδια στιγμή χτυπά η καρδιά χιλιάδων νέων από όλο τον κόσμο.

Ο λόγος για το Λέβεν, τη φοιτητούπολη του Βελγίου που δεν τη γνωρίζουν πολλοί, αλλά σίγουρα αξίζει να την ανακαλύψουν. Γιατί μιλάμε για ένα ζωντανό μουσείο που το πρωί «μελετά» στα σκαλιά μιας από τις παλαιότερες βιβλιοθήκες της Ευρώπης και το βράδυ τσουγκρίζει ποτήρια μπίρας στη «μεγαλύτερη μπάρα του κόσμου».

Το κέντρο του Λέβεν είναι μικρό και ιδανικό για περπάτημα ή ποδήλατο, καθώς πολλά σημεία είναι πεζοδρομημένα. Η πλατεία Oude Markt, γνωστή και ως η «μεγαλύτερη μπάρα του κόσμου», είναι διάσημη για την πυκνότητα των μπαρ και την έντονη νυχτερινή ζωή, με πολλές φοιτητικές βραδιές. Μάλιστα, φέτος, το Λέβεν γιορτάζει τα 600 χρόνια από την ίδρυση του KU Leuven (1425), ενός από τα παλαιότερα και πιο καινοτόμα πανεπιστήμια της Ευρώπης, στο οποίο έχουν φοιτήσει ή διδάξει σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Έρασμος, ο Βεσάλιος και ο Μερκάτορ.

Τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης

Το Δημαρχείο: Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά γοτθικά δημαρχεία στον κόσμο, διακοσμημένο με 236 αγάλματα στην πρόσοψή του.

Groot Begijnhof Leuven: Ένα ήσυχο συγκρότημα ιστορικών κατοικιών που χρονολογείται από τον 13ο αιώνα και μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Εκκλησία St. Peter: Ακόμη ένα μνημείο της UNESCO, η ιστορική κι εντυπωσιακή αρχιτεκτονικά, εκκλησία φιλοξενεί το αριστούργημα «Ο Μυστικός Δείπνος» του Dieric Bouts.

Βοτανικός κήπος: Εντυπωσιακός, ιδανικός για βόλτες και ο παλαιότερος στο Βέλγιο, καθώς χρονολογείται από το 1738.

Stella Artois: Το Λέβεν είναι η έδρα της διάσημης μπίρας. Μπορείτε, μάλιστα, να επισκεφθείτε το ζυθοποιείο για ξεναγήσεις και γευσιγνωσία.

