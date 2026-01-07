Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μπορεί να μην θεωρείται βασικός στον Ολυμπιακό, αλλά ο 25χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός κερδίζει θαυμαστές στη χώρα του.

Τις τελευταίες μέρες προέκυψε έντονο ενδιαφέρον από τη Γαλλία, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ομάδα της Ligue 1 προετοιμάζει επίσημη πρόταση για την απόκτησή του από τους Πειραιώτες. Η εξέλιξη προκαλεί αίσθηση, δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει θέσει τον Μπιανκόν προς πώληση. Την περασμένη σεζόν, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε εισηγηθεί την ανανέωση του συμβολαίου του, δείχνοντας εμπιστοσύνη στον ποδοσφαιριστή.

Η αντίδραση της ΠΑΕ στην επικείμενη πρόταση αναμένεται με ενδιαφέρον, αν και οι Πειραιώτες δεν πρόκειται να ξεκινήσουν συζητήσεις για κανέναν παίκτη που βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Παράλληλα, ο Μπιανκόν έχει αναλάβει τώρα να καλύψει το κενό του τραυματία Λορέντσο Πιρόλα, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και μια δελεαστική πρόταση δεν θα έφερνε αλλαγές σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν με υποχρεώσεις σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη.

Η ομάδα από τη Ligue 1 φέρεται να είχε δείξει ενδιαφέρον ήδη από το καλοκαίρι, αλλά η εισήγηση του Μεντιλίμπαρ για την παραμονή του Μπιανκόν τότε την αποθάρρυνε. Παρά το γεγονός ότι ο Γάλλος στόπερ δεν είναι βασικός στον Ολυμπιακό και βρίσκεται τρίτος στην ιεραρχία, η φήμη ότι κερδίζει την εκτίμηση συλλόγων στη Ligue 1 δείχνει ότι η αξία του εκτιμάται και εκτός Ελλάδας.