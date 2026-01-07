«Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας κάτι για την κ. Καρυστιανού, γιατί, αφού αποφάσισε να γίνει πολιτική μας αντίπαλος, μπορούμε πια κι εμείς να θέτουμε ερωτήματα. Μέχρι τώρα την αντιμετωπίζαμε ως ένα από τα θύματα των Τεμπών», είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού ότι θα φτιάξει κόμμα.

Ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, ανέφερε ότι «η κ. Καρυστιανού ισχυρίζεται ότι είναι υπέρ της κάθαρσις, όλα στο φως, κτλ. Είδα εχθές ότι είπε, ότι της έχουν προσφέρει πολύ υψηλές θέσεις και πολλά λεφτά. Θα ήθελα, λοιπόν, να την παρακαλέσω στο πλαίσιο της “κάθαρσις” να μας πει με ονοματεπώνυμα ποιες θέσεις της προσέφεραν και ποιοι, πόσα λεφτά και για ποιον λόγο».

«Σας καλώ να δώσετε πρώτη το καλό παράδειγμα. (…) Να μπορούν, αφού πείτε τα ονοματεπώνυμά τους, να μιλήσουν και αυτοί και να πουν εάν πράγματι προσέφεραν αυτές τις θέσεις και αν πράγματι προσέφεραν αυτά τα λεφτά ή εάν αυτός ο ισχυρισμός της κ. Καρυστιανού είναι μία ανοησία για να λέγεται και να προκαλεί εντυπώσεις», συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

«Φαντάζομαι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να μιλήσει με ονοματεπώνυμα».

«Η κ. Καρυστιανού αυτή τη στιγμή, είναι όπως ήταν η ωραία Ελένη του Ομήρου. Ρωτάς κάποιον “πώς περιγράφει ο Όμηρος την ωραία Ελένη, ξανθιά ή μελαχρινή;” Δεν ξέρει κανείς, γιατί δεν μας το είπε ποτέ ο ποιητής. Η ωραία Ελένη στον Όμηρο είναι όπως θέλει να τη φαντάζεται ο καθένας. Αν δείτε η κ. Καρυστιανού, προς το παρόν, έχει καλά σχόλια από την ακροαριστερά, μέχρι την ακροδεξιά».

«Όταν, όμως, κάνει κόμμα θα πρέπει να λάβει θέση στα πράγματα. Θα πρέπει να μας πει: είναι υπέρ των κλειστών συνόρων ή των ανοιχτών; Είναι υπέρ του να κάνουμε pushbacks ή να μην κάνουμε; και άλλα πολλά», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε ο ίδιος, θα χρειαστεί αναγκαστικά να περιορίσει το ακροατήριό της «το ακροατήριό της δεν θα είναι πια τα Τέμπη. (…) Η κ. Καρυστιανού έχει σήμερα περισσότερες θετικές κρίσεις γιατί αντιμετωπίζεται από την κοινή γνώμη ως η μάνα που έχασε το παιδί της. Η κ. Καρυστιανού πρέπει κανονικά να έχει 100% θετικές κρίσεις».

«Από την ώρα που βγαίνει και κάνει πολιτικό κόμμα θα πρέπει να εκφράσει και συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις».

«Ενώ η αρχική πολύ μεγάλη υποστήριξη προς εκείνη ήρθε από την Αριστερά, οι θέσεις που εκφράζει, το προφίλ που βγάζει είναι τελείως ακροδεξιό. Στην αρχή έλεγα ότι θα κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου -που θα της κάνει όντως ζημιά- τελικά μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά στο Βελόπουλο», υπογράμμισε ο ίδιος.