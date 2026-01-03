Νέες διαπραγματεύσεις διεξάγονται σήμερα στο Κίεβο ανάμεσα στην Ουκρανία, τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς συμμάχους της, με αντικείμενο μια υποθετική συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Την ίδια ώρα, η Μόσχα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να «σκληρύνει» τη στάση της.

Συγκεκριμένα, σύμβουλοι για θέματα ασφαλείας των ευρωπαϊκών χωρών συμμάχων του Κιέβου πρόκειται να συναντήσουν στο Κίεβο Ουκρανούς αξιωματούχους, ενώ μια αμερικανική ομάδα θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι «15 χώρες επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους, καθώς και αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ». Η συνάντηση αυτή προηγείται μιας συνόδου κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα στη Γαλλία των χωρών του «συνασπισμού των προθύμων» που υποστηρίζει την Ουκρανία.

«Η σημερινή συνάντηση έχει κυρίως στόχο να συζητηθούν εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να δοθούν στην Ουκρανία από τους συμμάχους της», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε τον Δεκέμβριο συνομιλία στην Ουάσινγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο με στόχο να μπει τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, όμως παραμένουν ανεπίλυτα ευαίσθητα ζητήματα.

Εξάλλου η Ρωσία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να «σκληρύνει τη στάση της» αφού κατηγόρησε το Κίεβο για μια επιδρομή με drones στην κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και για μια επίθεση που, σύμφωνα με την ίδια, στοίχισε τη ζωή σε 28 αμάχους τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, σε τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας της Χερσώνας που ελέγχεται από το ρωσικό στρατό.

Αυτός ο τελευταίος κατέχει περίπου το 19,4% του εδάφους της Ουκρανίας, από το οποίο το 0,94% κατέκτησε στη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), που συνεργάζεται με το Critical Threats Project (CTP), δύο αμερικανικά κέντρα που ειδικεύονται στη μελέτη των συγκρούσεων.

Τον Δεκέμβριο, η Μόσχα κατέκτησε 244 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τη μικρότερη έκταση που έχει καταλάβει μέσα σ’ ένα μήνα από τον Μάρτιο, μέσα σ’ ένα πλαίσιο χειμερινών μετεωρολογικών συνθηκών, όμως επιτάχυνε την επίθεσή της στο Ντονμπάς, την ανατολική περιφέρεια όπου βρίσκονται οι κύριες ουκρανικές γραμμές άμυνας.